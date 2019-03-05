Вторник, 5 Марта 2019 16:36

АрмИнфо.Встречи представителей партии "Просвещенная Армения" с внепарламентскими силами продолжатся. Об этом в беседе с журналистами 5 марта заявил депутат от фракции "Просвещенная Армения" Геворк Горгисян.

"Мы хотим узнать позиции и подходы ряда партий, которые не вошли в парламент. Если их повестка будет совпадать с нашей повесткой, мы готовы развивать сотрудничество", - отметил Горгисян.

Коснувшись заявления Пашиняна о том, что ряд армянских политиков больше напоминают зарубежных шпионов, депутат заявил, что если такие люди есть, то этим вопросом должны заняться представители СНБ Армении.

Отметим, что вчера члены партии "Просвещенная Армения" встретились с членами партии АРФ "Дашнакцутюн"