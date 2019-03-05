Вторник, 5 Марта 2019 16:31

АрмИнфо.В парламенте должен быть поднят вопрос о том, почему Минобороны замалчивает факты смерти военнослужащих в армии. Об этом 5 марта в беседе с журналистами заявил депутат от фракции "Просвещенная Армения" Геврок Горгисян.

По его словам, долгие годы прилагались усилия для того, чтобы все процессы в армии были транспарентными, а сейчас в этом направлении наблюдается регресс. "При содействии гражданского общества мы добились того, что большинство процессов в армии стали максимально прозрачными. Сейчас, когда появились случаи, что некоторые факты замалчиваются, это очевидный регресс", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что предложит главе комиссии по вопросам обороны и безопасности пригласить на заседание министра обороны, чтобы тот смог ответить на все вопросы депутатов. Горгисян подчеркнул, что необходимо исследовать все просчеты в этой сфере, исправить их и обеспечить прозрачность в работе армии.

Ранее, в армянских СМИ со ссылкой на ответ СК Армении появилась информация о том, что с 1 января по 21 февраля 2019 года в армянских ВС было зафиксировано 3 факта смерти военных, связанных с воинской службой, и 4 факта смерти, не связанные с ней. Как отмечается в письме комитета, с 1 января по 21 февраля 2019 года зафиксировано 3 факта гибели, связанных с воинской службой. Так, возбуждено уголовное дело по статье 110.1 УК АР (Доведение до самоубийства) по факту гибели Эльдара Григоряна во время боевого дежурства 1 января 2019 года. Также возбуждено уголовное дело по статье 104.1 УК АР (Убийство) по факту гибели Месропа Григоряна в результате открытия огня военнослужащим срочной службы во время боевого дежурства 1 февраля 2019 года. По факту смерти Фрунзика Тамазяна 12 февраля 2019 года возбуждено уголовное дело по статье 376.2 УК Армении (Халатность). Также сообщается, что за указанный период зафиксированы два случая смерти из-за болезни и еще два в результате ДТП, однако Минобороны Армении не предоставило никакой официальной информации по этому поводу