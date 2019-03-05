Вторник, 5 Марта 2019 16:29

АрмИнфо.Европейские партнеры готовы поддержать новое правительство Армении в воплощении в жизнь намеченных реформ. Об этом заявил председатель Совета Европы Дональд Туск 5-го марта на совместном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе.

Дональд Туск поблагодарил армянского премьера за его визит после убедительной победы на выборах в парламент в декабре 2018 года и формировании нового правительства. Как подчеркнул глава Совета Европы, новое правительство нацелено на проведение реформ, основанных на европейских ценностях, что особо цениться европейскими партнерами. "Я восхищен вашей решимостью к проведению экономической революции и установлению демократии в стране", - заявил Туск. Глава Совета Европы выразил уверенность в том, что Никол Пашинян предпримет необходимые шаги для построения демократии и обеспечения благополучия населения Армении. "Мы же в рамках CEPA (Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией. Ред.) намерены поддержать вас и армянский народ", - отметил он, подчеркнув, что содействие может быть, как технического, так и финансового характера.

Европейский чиновник поприветствовал также готовность руководителя нового кабмина Армении к борьбе с коррупцией и установлению верховенства закона в РА. Отметим, что после избрания премьер-министром Армении Никол Пашинян во второй раз находится в Брюсселе. В рамках нынешнего визита премьер-министр проведет в столице Евросоюза встречи на высшем уровне с главами структур Европейского союза: главой Совета Европы Дональдом Туском, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Накануне Пашинян выступил с речью в комитете по внешним связям Европарламента и отметил на вопросы присутствующих.