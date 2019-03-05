Вторник, 5 Марта 2019 16:27

АрмИнфо.Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюссель отнюдь не сводится к получению и объемам оказываемого Евросоюзом Армении финансового содействия. Подобное мнение выразил АрмИнфо депутат армянского парламента от блока "Мой шаг" Микаэл Золян.

"Подобным образом вопрос, конечно, ставился - в период управления страной прежними властями. Безусловно, Армения получит от ЕС весьма значительное - 700 млн. евро финансовое содействие. И это важно. Но еще важнее ощущать себя доверительным партнером ЕС. Страной, осуществляющей суверенную внешнюю политику на основе собственных, а не чужих интересов. Убежден, что лишь подобные, основанные на общих ценностях, отношения, позволят Армении рассчитывать на содействие ЕС, включающее в себя отнюдь не только финансы. Именно с целью построения отношений подобного уровня и находится в Брюсселе премьер Армении", - отметил парламентарий.

С 3 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян находится с рабочим визитом в Брюсселе. После избрания премьер-министром Пашинян посетил столицу Евросоюза во второй раз. В повестке армянского премьера встречи главой Совета Европы Дональдом Туском, Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. А также выступление в комиссии по внешним отношениям Европарламента.

По оценкам Золяна, первый визит премьера Пашиняна в Брюссель запомнился достаточно искренними обсуждениями с руководством ЕС. И сегодня уже всем стало ясно, что руководство Армении исключительно открыто во всех своих действиях, как в отношениях с ЕС, так и в отношениях с другими странами-партнерами. Вместе с тем, депутат убежден, что посыл Пашиняна в ходе предыдущего вояжа в Брюссель о недопустимости инерционности в отношениях ЕС с новой Арменией был воспринят руководством ЕС правильно. И уже в ходе этого визита будут созданы новые возможности в направлении углубления сотрудничества Армения-Евросоюз.

"Наши отношения вполне успешно развиваются и сегодня создаются предпосылки для их углубления. С преодолением конституционного и политического кризисов в Армении, с формированием нового парламента и правительства, препятствий на этом пути больше нет. Убежден, что отсутствие у нового правительства Армении намерений лишь имитировать реформы, как это делалось в предыдущие годы, существенно увеличит наши шансы и предпосылки для расширения сотрудничества с ЕС", - подытожил Золян.