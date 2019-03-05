Вторник, 5 Марта 2019 16:27

АрмИнфо.У Армении нет каких-либо серьезных намерений по ведению субстантивных переговоров по урегулированию нагорно- карабахского конфликта. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с делегацией во главе с Действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком, сообщает Trend.

Лайчак также провел переговоры с министром иностранных дел

Азербайджана Эльмар Мамедъяров. Деталей встречи пока нет.

Ранее, действующий председатель ОБСЕ заявил, что намерен обсудить в

Баку вопросы развития сотрудничества Азербайджана и ОБСЕ, а также

урегулирование нагорно- карабахского конфликта.

После встреч в Баку, Лачак отправится в Армению для встреч с армянским руководством. На повестке переговоров также будет карабахское урегулирование.

Напомним, основными приоритетами председательства Словакии в ОБСЕ являются урегулирование затяжных конфликтов в регионе и содействие в предотвращении конфликтов на пространстве организации.