Вторник, 5 Марта 2019 16:25

АрмИнфо.<Поймите, я не ангел. В России у тебя есть три пути: быть революционером, уехать из страны или быть конформистом. Так вот я - конформист>. Об этом в беседе с репортерами международной сети OCCRP, занимающейся журналистскими расследованиями в развивающихся странах, рассказал известный российский предприниматель, бывший глава инвестиционной компании <Тройка Диалог>, филантроп Рубен Варданян.

Варданян, возглавлявший компанию до 2012 года оказался в центре оффшорного скандала, расследуемого журналистами - расследователями.

Как сообщает российское издание meduza, Варданян построил первый в России инвестбанк <Тройка Диалог> и получил немало наград и премий за ведение бизнеса по высоким этическим стандартам. Однако одновременно с основным бизнесом <Тройка>, как пишет издание, создала целую систему офшорных компаний, через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России, например, другу Владимира Путина Сергею Ролдугину. За несколько лет по счетам этих компаний прошло больше 4,5 миллиарда долларов. Деньги приходили, в частности, от компаний, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей. В 2012 году <Тройка> была продана Сбербанку.

В беседе Рубен Варданян не отрицал, что <Тройка Диалог> использовала для ведения бизнеса иностранные компании, у которых были счета в разных банках, в том числе в литовском Ukio (как считается, основной посреднический банк, закрытый властями Литвы в 2013 году). По его словам, <Тройка> сотрудничала примерно с 20 такими банками.

На вопрос, почему компании и их банковские счета в Ukio регистрировались на номиналов, Варданян заявил, что это технические сервисные компании. По словам Рубена Варданяна, во всех случаях средства клиентов ранее уже были приняты европейским банком, который проводил все необходимые процедуры, - и происхождение средств не вызвало у банка сомнений.

<Схожая практика до сих пор существует у зарубежных банков, - объяснил финансист. - Подчеркиваю: мы действовали по правилам, в то время существовавшим на мировом финансовом рынке. Очевидно, что правила меняются, но мерять сегодняшними законами прошлый рынок - это как применять новые стандарты комплаенс (буквально действие в соответствии с запросом или указанием - Ред.) к бизнесу во времена Великой депрессии>.

Варданян также уверяет, что <Тройка Диалог> знала своих клиентов. Среди них не было людей, к которым на тот момент были вопросы у правоохранительных органов. <У меня нет информации о том, что компании "Тройки Диалог" получали средства от фирм, которые упоминались в "деле Магнитского", фигурировали в мошеннической схеме торговли топливом в аэропорту Шереметьево или в уголовном деле по выводу денег "Росгосстраха">, - заявил он.

Финансист отметил также, что общий оборот группы <Тройка Диалог> в те годы превышал два триллиона рублей и он не мог знать обо всех сделках в масштабах компании.

Комментировать дела клиентов <Тройки Диалог> Рубен Варданян отказался, но заявил, что его компания никогда не вела дел с виолончелистом Сергеем Ролдугиным (друг В.Путина, которого на Западе обвиняют в отмывании крупных сумм - Ред). По предположению Варданяна, <Тройка> могла исполнить поручение другого клиента по переводу денег на счета компаний музыканта.

По словам члена правления одного из российских банков, который согласился поговорить с OCCRP на условиях анонимности, подобные структуры есть у каждого богатого или сверхбогатого человека, причем не только из России. <Так живет весь мир. У всех богатых людей есть деньги, сформированные в стране пребывания, а есть часть дохода, спрятанная от налоговых органов. Но тут всегда есть тонкая грань между законными практиками по минимизации налогов и незаконной деятельностью, отмыванием денег.

Сам Рубен Варданян на вопрос о том, не противоречит ли <гибкость>, которую <Тройка> обеспечивала для своих влиятельных клиентов, публичному облику компании и его личным этическим стандартам, ответил, что клиентоориентированный подход является одним из ключевых принципов ведения бизнеса.

<Поймите, я не ангел, - заявил Варданян. - В России у тебя есть три пути: быть революционером, уехать из страны или быть конформистом. Так вот я - конформист. Но у меня есть свои внутренние ограничители: я не участвовал в залоговых аукционах, не работал с криминалом, не состою в тех или иных политических партиях. Именно поэтому, даже в 1990-е годы, я ходил без охраны. И я пытаюсь сохранить себя и свои принципы. Не стоит приписывать мне ложные мотивы "угрызения совести", тем более в отношении моих друзей и партнеров. Нам не в чем оправдываться>.