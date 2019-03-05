Вторник, 5 Марта 2019 16:15

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступит в на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая пройдет с 8 по 12 апреля в Страсбурге.

На сессии запланировано также выступление премьер-министра Грузии, сообщает сайт ПАСЕ. ПАСЕ рассмотри вопросы прекращения разжигания ненависти, а также роли политических лидеров в этом процессе.

Будут обсуждены также, так называемые, <ландроматы> и новые вызовы в борьбе с организованной преступностью и отмыванием денег.

Комиссар Совета Европы по правам человека представит свой ежегодный отчет о деятельности за 2018 год.