Вторник, 5 Марта 2019 15:44

АрмИнфо. Депутат от фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян заявила, что работу по созданию дорожной карты Армения-ЕС можно считать завершенной.

Об этом 5 марта в беседе с журналистами заявила депутат. Она отметила, что, к сожалению, ратификация Соглашения о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве между Арменией и ЕС идет медленнее, чем хотелось бы. "В мае состоятся выборы в Европейский парламент и очевидно, что европейские страны, которые еще не ратифицировали Соглашение, не станут заниматься им, учитывая, что выборы для них важнее", - отметила депутат.

Зограбян подчеркнула, что внешнеполитическое ведомство должно активнее заниматься данным вопросом. "Сейчас, когда послами работают дипломаты со стажем, а не бизнесмены неизвестного происхождения, я надеюсь, что старые традиции бездействия будут забыты, и послы будут продвигать интересы Армении за рубежом", - подчеркнула депутат.

Отметим, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве между Арменией и ЕС было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе. На сегодняшний день Соглашение ратифицировали 10 европейский стран