Вторник, 5 Марта 2019 15:44

АрмИнфо.Депутаты от "Процветающей Армении" и "Просвещенной Армении" негодуют в связи с намерением правительства сократить 10.000 госслужащих.

"Мне совершенно не понятно, каким образом сокращение 10.000 госслужащих может исходить из интересов Армении. Это не просто 10 тысяч человек - это 10 тысяч семей",- заявила в беседе с журналистами депутат от фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян, касаясь обнародованного накануне внутреннего документа, адресованного вице­премьером Мгером Григоряном и министром финансов Атомом Джанджугазяном премьер-министру Николу Пашиняну о сокращении 10 тысяч госслужащих.

Она заметила, что сложившаяся ситуация ее очень беспокоит. "Данная ситуация вызывает у меня беспокойство и завтра, в ходе брифинга с правительством подниму этот вопрос, и посмотрим, как наш министр и вице-премьер объяснят этот документ", - подчеркнула Зограбян.

Аналогичного мнения придерживается и депутат от фракции "Просвещенная Армения" Геврок Горгисян. "Мне не ясно, что бы мы выиграем от этого? Станем платить меньше зарплат, и сэкономим государсвенные средства? Это не приведет к экономической революции. Правительство действует скрытно и нам не ясны его мотивы", - подчеркнул депутат.

Он также отметил, что правительство должно пояснить, какие альтернативные предложения по трудоустройству оно представит гражданам. "В противном случае, если мы просто сократим 10.000 человек, не предоставим им альтернативу, это приведет к росту безработицы в стране. Люди разные и не все могут заниматься бизнесом или программированием. Пока правительство не предоставит им альтернативу, граждане будут думать, что власть их игнорирует>, - подчеркнул Горгосян.

Депутат от правящего блока "Мой шаг" Мхитар Айрапетян отказался комментировать данную информацию.

Отметим, что вчера экс вице-спикер парламента Арпине Ованнисян на своей странице в Facebook опубликовала официальный документ - письмо,

адресованное премьер-министру Николу Пашиняну от имени вице-премьера Мгера Григоряна и министра финансов Атома Джанджугазяна, в котором говорится о предполагаемом сокращении 10.000 госслужащих. В документе авторы подчеркивают, что сокращение этих сотрудников исходит из интересов 3 млн граждан Армении и всей страны. В Правительстве и Минфине эту информацию не комментируют.