Вторник, 5 Марта 2019 15:05

АрмИнфо.Beeline объявляет о старте проекта по беспрецедентной модернизации фиксированной инфраструктуры в Ереване. Как сообщает пресс-служба Beeline, в течение 2019 года компания обновит фиксированную сеть в столице, предоставив клиентам доступ к VDSL-интернету и улучшив качество городской телефонной связи. Первыми доступ к новым технологиям получили жители Киликии, где сегодня компания официально объявила о старте проекта и наградила одного из лояльных абонентов годовой подпиской на новый VDSL-интернет от Beeline.

<Десять лет назад Beeline совершил революцию на рынке интернета Армении, предоставив интернет по технологии ADSL. Немыслимая тогда скорость в 1 мегабит стала реальностью, сотни тысяч семей стали абонентами нашего интернета, а в Армении окончательно забыли что такое dial-up. Однако прогресс не стоит на месте, и сегодня мы объявляем о старте проекта, который, мы верим, повторит наш успех, ведь в каждом доме интернет станет быстрее в 10-20 раз, а его стоимость останется прежней>, - сказал генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин. Согласно сообщению, для доступа к высокоскоростному интернету Beeline можно, в частности, подключится к пакетам услуг COMBO 2, COMBO 3 и COMBO 4, ежемесячная плата которых начинается с 5990 драмов в месяц. Пакеты включают неограниченные звонки внутри сети Beeline, до 200 минут для звонков на другие мобильные сети Армении, до 10 ГБ высокоскоростного 4G интернета, 350 SMS, фиксированный интернет со скоростью до 100 Мб/с. В пакетах COMBO 3 и COMBO 4 доступна и фиксированная телефонная связь, а в COMBO 4 - до 138 телеканалов.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.beeline.am, связавшись с оператором в чате на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, по бесплатному номеру 0611 или в ближайшем офисе Beeline.

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".