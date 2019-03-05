Вторник, 5 Марта 2019 15:04

АрмИнфо. Официальный Баку вновь отреагировал на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанное на этот раз в Комитете внешних связей Европарламента.

Так, глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева заверила, что Армения никогда не будет абсолютно независимой без нормализации отношений с Азербайджаном. "Это должно понять армянское руководство",- отметила она.

"Хотелось бы спросить у премьер-министра Армении, утверждающего во время выступления в Европарламенте, что он не выступает от имени Нагорного Карабаха, и будущее Нагорного Карабаха должны определять проживающие там люди: если это так, то, что делают представители молодежи, являющиеся гражданами Армении, на чужой земле, то есть, на оккупированных территориях Азербайджана? Почему эти молодые люди погибают? Подобные необоснованные обращения премьер-министра Армении обман не только мирового сообщества, но и армян, проживающих во всем мире, в самой Армении, и в Нагорном Карабахе. Если Никол Пашинян искренен в словах о том, что регион нуждается в налаживании нового диалога, мирного сосуществования и экономическом развитии, то должен понять, что единственный путь для достижения перечисленного им в том, чтобы армянские вооруженные силы были выведены с оккупированных азербайджанских территорий и азербайджанские вынужденные переселенцы вернулись на эти территории", - заверила Абдулаева.

Отметим, что Пашинян в Европарламенте заявил, что не может быть военного решения карабахской проблемы и стороны должны создать соответствующую атмосферу для достижения мирного урегулирования. "В сентябре я выступил с беспрецедентным заявлением в парламенте относительно того, что урегулирование конфликта должно быть приемлемым для народов Армении, Карабаха и Азербайджана. Я надеялся на то, что подобное заявление прозвучит и в Азербайджане, из уст президента этой страны, но, к сожалению, эти надежды не оправдались. Наоборот, Азербайджан продолжает озвучивать угрозы, заявляя, что они готовы решить этот вопрос силой, без учета интересов населения Нагорного Карабаха и Армении. Думаю, что в этих условиях трудно ожидать быстрого решения проблемы. Хотелось бы напомнить, что на международном уровне признано, что карабахский конфликт имеет три стороны, что было зафиксировано на саммите ОБСЕ 1994 года в Будапеште. Однако до сих пор в процесс переговоров были вовлечены лишь две стороны", - заявил он.

Как подчеркнул Пашинян, он является главой правительства Армении, а не Нагорного Карабаха. "Жители Нагорного Карабаха не участвуют в выборах в Армении и не являются гражданами Республики Армения, потому я не могу проводить переговоры от их имени. Следовательно, вторая сторона вопроса следующая: надо создать формат, соответствующий переговорам, что невозможно без привлечения Нагорного Карабаха в данный процесс" - отметил Никол Пашинян.