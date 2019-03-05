Вторник, 5 Марта 2019 15:00

АрмИнфо.В отношениях с Брюсселем Тегеран в определенном смысле рассчитывает на поддержку Еревана. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-заместитель министра иностранных дел Армении Арман Навасардян.

"В первую очередь подобные ожидания обусловлены отказом большей части европейских стран присоединяться к направленным против Ирана санкциям США. В этом свете, предстоящая поезда премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюссель представляла для иранского руководства несомненный интерес. Думаю, что эта тема также обсуждалась в ходе визита Пашиняна в ИРИ", - подчеркнул он.

С 3 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян находится с рабочим визитом в Брюсселе. После избрания премьер-министром Пашинян посетил столицу Евросоюза во второй раз. В повестке армянского премьера встречи главой Совета Европы Дональдом Туском, Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. А также выступление в комиссии по внешним отношениям Европарламента.

Вместе с тем, по оценкам Навасардяна, визит армянского премьера в Иран вполне способен придать армяно-иранским отношениям новый импульс, став стимулом их дальнейшего углубления. Особенно в свете значения Армении в глазах ИРИ в качестве важнейшего регионального партнера. В первую очередь, по его оценкам, в Тегеране заинтересованы в углублении экономического сотрудничества с Арменией, с дальнейшей проекцией на другие страны ЕАЭС. По мнению дипломата, визит Пашиняна в Иран позволил странам-партнерам констатировать существующий уровень отношений, обозначить новые векторы и этапы их развития. В частности, по его оценкам, Тегеран интересует степень готовности нового руководства Армении к продолжению и развитию отношений. А также позиция Еревана в вопросе карабахского урегулирования.

Комментируя транзитные перспективы Армении, дипломат подчеркнул, что президент Ирана Хасан Роухани вряд ли стал бы говорить на столь высоком уровне о возможностях транзита газа через Армению в условиях отсутствия предварительных договоренностей с Грузией и Россией.

"Разумеется реализация данного проекта требует немалого времени и долгих переговоров. Должны быть урегулированы вопросы тарифов, отношений Армении с США, целый ряд иных проблем геополитического характера. При этом, успешная реализация данного проекта повлечет за собой серьезные геополитические изменения регионального уровня. В частности, по части отношений Армении с Турцией и Азербайджаном", - подытожил дипломат.

Находящийся 27-28 февраля с визитом в Иране премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с высшим политическим и духовным руководством страны. Президент ИРИ Хасан Роухани выразил готовность увеличить поставки газа в Армению с целью расширения бартера "электричество на газ" между Арменией и Ираном. Он также выразил готовность обсудить трехстороннее сотрудничество для экспорта газа в Грузию, транзитом через Армению. По части сотрудничества в области энергетики сторонами были рассмотрены возможности энергетического коридора Иран-Армения-Грузия-Россия, транспортно-логистического от Персидского залива к Черному морю.