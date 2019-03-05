Вторник, 5 Марта 2019 14:55

АрмИнфо. Ушел из жизни известный российский писатель, публицист и кинодраматург Ким Бакши.

"Со скорбью в сердце сообщаем, что в возрасте 88 лет в Москве ушел из жизни известный российский писатель, публицист и кинодраматург Ким Бакши. Ким Наумович посвятил большую часть жизни изучению культуры и истории армянского народа. От имени посольства Армении в России выражаем наши самые искренние соболезнования родным и близким Кима Бакши", - сообщили посольство Армении в РФ.

Ким Бакши родился в Москве. Мать - урождённая Кочергина, русская, родом из города Карачева Орловской губернии. Отец родился в Симферополе, по утверждению сына - караим по национальности. Сам К. Н. Бакши также считал себя караимом.

В 1954 году окончил отделение журналистики филологического факультета МГУ. Литературную деятельность начал с 1957 года очерками и рассказами о целине, где работал трактористом и комбайнёром. Член КПСС с 1957 года. С 1963 года занимается древней культурой Армении. Об армянских манускриптах и судьбах народа рассказывают его книги <Орёл и меч>, <Судьба и камень>, <Воскрешение святого Лазаря>.

Его 20- серийный телевизионный фильм <Матенадаран> удостоен Государственной премии Армении и Международной Премии имени Фритьофа Нансена. А сборник эссе <Из монастыря о любви> - премии Всеармянского Союза AGBU (Нью-Йорк - Вена).