Вторник, 5 Марта 2019 14:53

АрмИнфо.Студенты вузов Армении, обучающиеся на платной основе, получат возможность оплачивать свое обучение в ежемесячном разрезе. Поправки в законе "Об образовании", предложенные депутатом НС от фракции "Процветающая Армения" Тиграном Уриханяном, одобрены на заседании парламента 5 марта.

Представляя проект поправок, Тигран Уриханян подчеркнул необходимость создания условий для доступности системы образования. Даже в стенах парламента, как отметил докладчик, имеются депутаты, которые по причине отсутствия необходимых финансовых ресурсов были вынуждены оставить учебу. По положению на сегодняшний день уже получено свыше 400 заявлений, касающихся данной проблемы. "Казалось бы, что проблема чисто механическая, но она решает целый ряд вопросов, в том числе, и социальных", - подчеркнул Тигран Уриханян.

Ранее правительство РА дало положительное заключение по представленному документу. Тогда на заседании кабинета министров министр образования и науки РА Араик Арутюнян напомнил, что проект документа и в прошлом году удостоился положительной оценки исполнительного органа. Однако, по причине отсутствия кворума в парламенте, не смог набрать необходимого количества голосов. Тем не менее, правительство и на сей раз выдало положительное заключение, и документ в установленном порядке был направлен в Национальное Собрание страны. Как отмечал министр, вузы страны до сих пор не сталкивались с заявлениями студентов о ежемесячной оплате за обучение, тем не менее, представленный документ станет императивом. Ранее студенты осуществляли выплаты либо ежеквартально, либо за весь учебный год. Теперь у них появится альтернатива.

Министр также сообщал, что завершаются переговоры с Центральным Банком страны на предмет внедрения новой программы, касающейся льготных студенческих кредитов. По его словам, приоритет в рамках данной программы будет отдан по ряду востребованных дисциплин.

Отметим, что в настоящее время семь коммерческих банков Армении предоставляют учебные кредиты на обучение в вузах страны. Как ожидается, голосование по законопроекту состоится 6 марта.