Вторник, 5 Марта 2019 14:52

АрмИнфо.Нельзя просто выбрать один элемент по урегулированию карабахского конфликта и заявить, что именно на его основе идет процесс. Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США, партнер в российской юридической фирме Джеймс Уорлик.

Он напомнил, что в карабахской проблеме множество факторов, и каждая из сторон пытается озвучить часть из них. По словам Уорлика, так для азербайджанской стороны речь, безусловно, идет о "возвращении оккупированных территорий вокруг Нагорного Карабаха" и вообще об автономии и территориальной целостности. "В случае Армении восприятие, безусловно, иное. Речь идет о самоопределении и свободном волеизъявлении граждан, что необходимо для продвижения процесса. Оба этих элемента должны быть предметом обсуждений. Но не только. Необходимо обсудить вопрос миротворческих сил, беженцев и внутренних переселенцев. Нужно обсудить инфраструктурные вопросы. Вы не можете просто выбрать один элемент и сказать, что это урегулирование. Так, в переговорах часто используется выражение - "ничего не согласовано до тех пор пока всё не согласовано". Если отложить в сторону маленькие шаги по установлению доверия между сторонами, то руководству двух стран нужно озвучить спорные вопросы и согласовать весь пакет соглашений", - считает Уорлик.

Вместе с тем он выразил убеждение в том, что новое правительство Армении приложит все усилия для продолжения переговорного процесса. "На самом деле, любое изменение открывает новые возможности и перспективы. Уверен, что стороны должны воспользоваться этими возможностями для продвижения переговорного процесса. Что же касается голоса фактических властей Нагорного Карабаха, то хочу заметить, что в нужный момент всегда предусматривалось их вовлечение в официальные переговоры. Нужно понимать, не так, чтобы власти США или сопредседатели не слышат их. С фактическими властями Нагорного Карабаха часто встречаются и учитывают их мнение на каждом этапе процесса>, - резюмировал Уорлик.