Вторник, 5 Марта 2019 13:34

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении направила в Полицию материалы с публикациями СМИ, в которых телеведущий Амлет Гушян рассказывает о своем похищении со стороны известного предпринимателя Самвела Алексаняна, которое произошло несколько лет назад. Об этом в своем Facebook советник генпрокурора Гор Абрамян.

Отметим, что накануне СМИ опубликовали интервью Гушчяна, в котором он признавался в том, что годами ранее его со своими людьми похитил предприниматель Самвел Алексанян. "Меня похитили ночью, приставили к голове пистолет и потребовали, чтобы я впредь говорил то, что мне скажут они. Я прошел через все это, смотрел в глаза смерти, но не испугался. Я сказал: стреляйте, раз уж меня привезли сюда", - рассказал Гушчян, заверив, что пистолет над его головой держал сам Алексанян, который, тем не менее, не выстрелил