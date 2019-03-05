Вторник, 5 Марта 2019 13:29

АрмИнфо.В ЮКЖД рассказали о подробностях ДТП с участием нового электропоезда.

Так, согласно сообщению компании, 1 марта в 15:16 часов по местному времени проходящий тестовые испытания новый электропоезд ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" ЭП2Д под управлением машиниста и сопровождаемый машинистом- инструктором при возвращении из Гюмри в Ереван столкнулся с оказавшимся на железнодорожных путях автомобилем. "Водитель автомобиля никак не реагировал на многочисленные предупреждающие сигналы электропоезда. Впоследствии водитель автомобиля пояснил, что пытался пересечь пути в неположенном месте. Скорость электропоезда при экстренном торможении составила 83 км/ч (при допустимой на данном участке до 90 км/ч), тормозной путь составил 393 метра. Несмотря на экстренное торможение, столкновения избежать не удалось. В результате инцидента компании "ЮКЖД" нанесен материальный ущерб, объем которого уточняется", - говорится в сообщении компании.

В связи с инцидентом Южно-Кавказская железная дорога в очередной раз напоминает, что железная дорога является источником повышенной опасности и призывает неукоснительно следовать правилам безопасности. "Поезд в случае потенциальной опасности для беспечного пешехода или водителя не может остановиться немедленно. При экстренном торможении тормозной путь пассажирского электропоезда составляет не менее 800 метров, а грузового состава - не менее 1 км", - в очередной раз напомнили в ЮКЖД.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.