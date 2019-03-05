Вторник, 5 Марта 2019 13:28

АрмИнфо. В турецком городе Шанлыурфа (Урфа) обнаружена семейная гробница армянского царя Абгара V, сообщает издание Karar.

В ходе археологических раскопок в Замке Урфы (современная Шанлыурфа ), археологи обнаружили около 80 раннехристианских гробниц, среди которых гробница семьи царя Абгара V. На гробнице была обнаружена плита с надписью <Великий царь Абгар V Укама Манну, первый христианский правитель Эдессы>. Гробница украшена мозайкой, на ней выгравировано изображение креста. В гробнице были похоронены 10 членов царской семьи.

Царь Абгар дважды правил Осроенским царством в армянской части Северной Месопотамии, столицей которой была Эдесса (современный город Шанлыурфа): впервые с 4 года до н. э. по 7 год н.э., а во второй раз - с 13 по 50 год. Абгар почитается в качестве первого армянского царя, уверовавшего во Христа: в IV веке Евсевий Кессарийский в Эдессийском архиве обнаружил документ, свидетельствующий о переписке царя с Иисусом Христом, в ней Абгар называет Христа <Сыном Божьим> и обращается к нему с просьбой об исцелении.