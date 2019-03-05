Вторник, 5 Марта 2019 13:26

АрмИнфо.Важным вопросом международного взаимодействия для Беларуси является военно-политическое сотрудничество в рамках ОДКБ. Об этом сегодня заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании, посвященного вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями, передает БЕЛТА.

"Если хотите, это важнейшее направление сейчас, где должны быть сосредоточены наши усилия в силу тех тенденций, которые развиваются в военно-политической сфере на планете в целом. Особенно после того, как обе крупнейшие ядерные державы вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. С учетом мировых тенденций востребованность этой организации сомнений не вызывает. Однако в настоящее время возникла нездоровая ситуация в ОДКБ. Возьмите хотя бы обычный вопрос - назначение генерального секретаря", - заявил белорусский лидер.

Отметим, что вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет.

И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать

Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог. В начале ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что следующий после Армении генсек организации по уставу организации должен быть выбран от Беларуси. Со своей стороны президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что новым генсеком ОДКБ будет белорусский представитель. В Ереване не подтвердили заявление А.Лукашенко о том, что пост генсека ОДКБ займет представитель Беларуси. "Вопрос еще не решен. (...) Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений", - сказал пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян 6 декабря. После этого Беларусь представила на эту должность своего кандидата государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася. Его кандидатура была утверждена всеми лидерами союза, кроме Армении.

Ереван продолжает настаивать на том, что новым генсеком ОДКБ до 2020 года должен быть представитель Армении. В состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.