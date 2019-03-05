Вторник, 5 Марта 2019 13:26

АрмИнфо.Министр обороны Армении Давид Тоноян исключил случаи сокрытия оборонным ведомством смертей военнослужащих.

Так, 5 марта в военном пантеоне "Ераблур" на просьбу журналистов ответить, чем обусловлен тот факт, что МО скрыло от общества 4 факта

смерти военных в начале 2019 года, Тоноян задался ответным вопросом: "А кто говорит, что мы скрывали? О всех инцидентах тем или иным образом сообщается. Есть следственные структуры, прокуратура. Этот процесс контролируется. Мы не можем что-либо скрывать. Просто есть разного рода инциденты, в частности, связанные с убийством со стороны противника, со несением службы или смерть по бытовым причинам. Мы всегда сообщаем о всех случаях". Ранее, в армянских СМИ со ссылкой на ответ СК Армении появилась информация о том, что с 1 января по 21 февраля 2019 года в армянских ВС было зафиксировано 3 факта смерти военных, связанных с воинской службой, и 4 факта смерти, не связанные с ней. Как отмечается в письме комитета, с 1 января по 21 февраля 2019 года зафиксировано 3 факта гибели, связанных с воинской службой. Так, возбуждено уголовное дело по статье 110.1 УК АР (Доведение до самоубийства) по факту гибели Эльдара Григоряна во время боевого дежурства 1 января 2019 года. Также возбуждено уголовное дело по статье 104.1 УК АР (Убийство) по факту гибели Месропа Григоряна в результате открытия огня военнослужащим срочной службы во время боевого дежурства 1 февраля 2019 года. По факту смерти Фрунзика Тамазяна 12 февраля 2019 года возбуждено уголовное дело по статье

376.2 УК Армении (Халатность). Также сообщается, что за указанный период зафиксированы два случая смерти из-за болезни и еще два в результате ДТП, однако Минобороны Армении не предоставило никакой официальной информации по этому поводу.