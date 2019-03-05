Вторник, 5 Марта 2019 13:23

АрмИнфо. Ужесточения в риторике противника не наблюдается. Об этом 5 марта в беседе с журналистами в военном пантеоне "Ераблур" заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

"Ситуация на передовой на передовой стабильная и контролируемая", - сказал Тоноян коснувшись ситуации на армяно-азербайджанской госгранице.