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|Никол Пашинян: Сближение с ЕС не предполагает какого-либо заговора против России, и наоборот
|Никол Пашинян в Европарламенте об урегулировании карабахского конфликта: Думаю, что в этих условиях трудно ожидать быстрого решения проблемы
|Тоноян: Правомерность участия вооруженных сил Армении в событиях 1 марта 2008 года была подтверждена судом
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|Пашинян: Должны ли мы обратиться к проблеме Кипра, если Анкара продолжит продвигать свой подход к установлению дипотношений с Арменией?
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|Премьер-министр: В переговоры необходимо вовлечь Нагорный Карабах
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АрмИнфо. Европейский Союз перед Арменией не ставит вопрос о геополитической ориентации. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы членов Комитета Европарламента по международным отношениям в Брюсселе относительно сотрудничества с ЕС и РФ.
По словам премьера, повестка дня сотрудничества с ЕС полностью нацелена на осуществление реформ. <Несомненно, наше сотрудничество с РФ является очень важным, поскольку мы продолжаем оставаться стратегическими партнерами, и думаю, что нет и не может быть противоречий в отношениях с РФ и ЕС>, - заявил он. Эти отношения, как указал глава правительства РА, полностью транспарентны. "Сближение с ЕС не предполагает какого-либо заговора против России, также как и нет заговора в наших отношениях с РФ против ЕС", - указал он.
|Аллахшукюр Пашазаде: Азербайджанский народ - является сторонником решения карабахской проблемы, не военным, а справедливым, мирным путем
|Дональд Туск поблагодарил армянских коллег за весомый вклад в процесс "Восточного партнерства"
|Тоганян: Следующее заседание российско-армянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству пройдет в конце марта
|Возбуждено уголовное дело в отношении командира тыла воинской части N ВС Армении
|Глава СЕ: Сохранение статуса-кво по Карабаху не может долго продолжаться
|Мамедьяров обсудил заявление Ванецяна с Игорем Поповым
|Геворк Горгисян: Встречи представителей партии "Просвещенная Армения" с внепарламентскими силами продолжатся
|Геворк Горгисян: В парламенте должен быть поднят вопрос о том, почему Минобороны замалчивает факты смерти военнослужащих
|Дональд Туск: Мы готовы поддержать Армению технически и материально
|Парламентарий: Визит премьер-министра Армении в Брюссель отнюдь не сводится к финансам
|Алиев Лайчаку: У Армении нет каких-либо серьезных намерений по ведению субстантивных переговоров по Карабаху
|Рубен Вараднян: <Я не ангел, но оправдываться нам не в чем>
|Пашинян выступит на весенней сессии ПАСЕ
|Наира Зограбян: Я надеюсь, что наши послы приложат все усилия для продвижения интересов Армении за границей
|Депутаты от "Процветающей Армении" и "Просвещенной Армении" негодуют в связи с намерением правительства сократить 10.000 госслужащих
|Абоненты Beeline в Ереване получат интернет со скоростью до 100 Мб/с по обычной телефонной линии
|Баку Пашиняну: Армения никогда не будет абсолютно независимой без нормализации отношений с Азербайджаном
|Дипломат: В отношениях с Брюсселем Тегеран рассчитывает на поддержку Еревана
|Ушел из жизни известный российский писатель и друг Армении Ким Бакши
|Студенты вузов Армении получат возможность оплачивать свое обучение в ежемесячном разрезе
|Уорлик: Голоса фактических властей Нагорного Карабаха учитываются на всех этапах переговорного процесса
|Генпрокуратура направила материалы относительно заявления телеведущего Амлета Гушяна о своем похищении предпринимателем Самвелом Алексаняном в Полицию
|В ЮКЖД рассказали о подробностях ДТП с участием нового электропоезда.
|В Турции обнаружена семейная гробница армянского царя Абгара V
|Лукашенко отмечает отсутствие прогресса в развитии евразийской интеграции
|Лукашенко: В настоящее время возникла нездоровая ситуация в ОДКБ
|Тоноян исключил случаи сокрытия оборонным ведомством смертей военнослужащих
|Тоноян: Ужесточения в риторике противника не наблюдается
|Никол Пашинян: Сближение с ЕС не предполагает какого-либо заговора против России, и наоборот
|Никол Пашинян в Европарламенте об урегулировании карабахского конфликта: Думаю, что в этих условиях трудно ожидать быстрого решения проблемы
|Тоноян: Правомерность участия вооруженных сил Армении в событиях 1 марта 2008 года была подтверждена судом
|Никол Пашинян в Европарламенте: Разоблачения бывших чиновников продолжатся
|Давид Тоноян исключил избрание Генсека ОДКБ без участия Армении
|Тоноян: Всегда нужно быть готовым к войне
|Уклонисты от службы в ВС Армении вновь получили возможность вернуться на родину
|Сейран Оганян: Тот факт, что во время событий 1 марта 2008 года среди пострадавших не было ни одного военнослужащего, говорит о том, что армия не участвовала в столкновениях с народом
|Пашинян: Должны ли мы обратиться к проблеме Кипра, если Анкара продолжит продвигать свой подход к установлению дипотношений с Арменией?
|Омбудсмен: Инцидент с насилием в отношении блогера Нарека Маляна должен стать предметом детального расследования
|Российские пограничники пресекли попытку ввоза наркотиков из Ирана в Армению
|Премьер-министр: В переговоры необходимо вовлечь Нагорный Карабах
|Арестован директор разданского отделения ГНКО "Армлес"
|Никол Пашинян об отношениях с ЕС и ЕАЭС: Я за более прозрачную политику, чем вела Армения в прошлом
|Президент Армении: События 27 октября 1999 года должны получить достойную историческую оценку
|Лариса Минасян: Фонд "Открытого общества Армении" поддерживал и поддерживает бархатную революцию в стране
|Мирослав Лайчак находится с региональным визитом в Азербайджане
|Пашинян: Мы не отклонимся от нашего намерения развивать стратегическое партнерство с Россией
|ANCA отреагировал на призыв Трампа прекратить статус Турции как страны-реципиента торговых льгот в рамках GSP
|Никол Пашинян: Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве имеет большое значение для успеха наших реформ
|Генрих Мхитарян вошел в сборную АПЛ по итогам февраля
|В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
|Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД
|Армения и Бельгия будут развивать образовательное и научно-исследовательское сотрудничество
|Начался рабочий визит премьер-министра Армении в Королевство Бельгия
|Beeline и РСРА подвели итоги программы <Развитие предпринимательского мышления в школах>
|Председатель Сената: В Казахстане с неизменной симпатией относятся к армянскому государству, его народу, культуре и традициям
|Председатель парламента и генеральный директора по правам человека и верховенству права Секретариата СЕ обсудили перспективы сотрудничества
|Президент Армении обсудил с вице-спикерами Национального Собрания работу парламента
|В Армении 11-18 марта пройдет третий фестиваль франкофонных фильмов
|Возбуждено уголовное дело по факту потасовки между членами инициативной группы "Рестарт" и блогером Нареком Маляном
|ЕК заявила о необходимости введения газовой директивы до запуска "Северного потока - 2"
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