Вторник, 5 Марта 2019 13:22

АрмИнфо. Европейский Союз перед Арменией не ставит вопрос о геополитической ориентации. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы членов Комитета Европарламента по международным отношениям в Брюсселе относительно сотрудничества с ЕС и РФ.

По словам премьера, повестка дня сотрудничества с ЕС полностью нацелена на осуществление реформ. <Несомненно, наше сотрудничество с РФ является очень важным, поскольку мы продолжаем оставаться стратегическими партнерами, и думаю, что нет и не может быть противоречий в отношениях с РФ и ЕС>, - заявил он. Эти отношения, как указал глава правительства РА, полностью транспарентны. "Сближение с ЕС не предполагает какого-либо заговора против России, также как и нет заговора в наших отношениях с РФ против ЕС", - указал он.