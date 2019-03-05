Вторник, 5 Марта 2019 13:21

АрмИнфо.Не может быть военного решения карабахской проблемы. Такое мнение высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы членов Комитета Европарламента по международным отношениям в Брюсселе.

По словам премьера, стороны должны создать соответствующую атмосферу для достижения мирного урегулирования. <В сентябре я выступил с беспрецедентным заявлением в парламенте относительно того, что урегулирование конфликта должно быть приемлемым для народов Армении, Карабаха и Азербайджана. Я надеялся на то, что подобное заявление прозвучит и в Азербайджане, из уст президента этой страны, но, к сожалению, эти надежды не оправдались. Наоборот, Азербайджан продолжает озвучивать угрозы, заявляя, что они готовы решить этот вопрос силой, без учета интересов населения Нагорного Карабаха и Армении. Думаю, что в этих условиях трудно ожидать быстрого решения проблемы", - сказал Пашинян.

Никол Пашинян также указал на важность формата переговоров. <На международном уровне признано, что карабахский конфликт имеет три стороны, что было зафиксировано на саммите ОБСЕ 1994 года в Будапеште. Однако до сих пор в процесс переговоров были вовлечены лишь две стороны", - заявил он.

Как подчеркнул Пашинян, он является главой правительства Армении, а не Нагорного Карабаха. "Жители Нагорного Карабаха не участвуют в выборах в Армении и не являются гражданами Республики Армения, потому я не могу проводить переговоры от их имени. Следовательно, вторая сторона вопроса следующая: надо создать формат, соответствующий переговорам, что невозможно без привлечения Нагорного Карабаха в данный процесс" - отметил Никол Пашинян.