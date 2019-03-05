Вторник, 5 Марта 2019 13:21

АрмИнфо. Правомерность участия вооруженных сил Армении в событиях 1 марта 2008 года была подтверждена судом. Об этом 5 марта в беседе с журналистами в военном пантеоне "Ераблур" заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

"Вооруженные силы использовались в первомартовских событиях до и после объявления чрезвычайного положения, то есть присутствовали в Ереване", - подчеркнул Тоноян