Понедельник, 4 Марта 2019 19:48

АрмИнфо. Армения и Бельгия будут развивать образовательное и научно-исследовательское сотрудничество. Меморандум о взаимопонимании был подписан 4 марта в рамках визита премьер-министра РА Никола Пашиняна в Бельгию.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, в присутствии премьер-министра РА был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки Республики Армения и Департаментом иностранных дел Фландрии. Документ подписали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Королевстве Бельгия Татул Маргарян и генеральный секретарь департамента по иностранным делам Фландрии Фредди Эванс.

Меморандум о взаимопонимании был также подписан между исследовательским центром IMEC и Фондом "Инкубатор предприятий. Его подписали вице-президент исследовательского центра Людо Дефферм и директор Фонда "Инкубатор предприятий" Баграт Енгибарян. Согласно меморандуму, стороны будут сотрудничать в области обмена опытом в сфере высоких технологий и инноваций, реализации совместных образовательных программ и организации научно-исследовательских работ.