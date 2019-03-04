Понедельник, 4 Марта 2019 19:41

АрмИнфо. Начался рабочий визит премьер- министра Армении Никола Пашиняна в Королевство Бельгия.

Как передает пресс-служба правительства РА, утром 4 марта премьер-министр РА посетил город Левен фрамадской провинции Брабант, который расположен недалеко от Брюсселя и является одним из университетских центров. Визит Никола Пашиняна начался с посещения Католического университета Левена.

Ректор университета Люк Селс, приветствуя возглавляемую премьер-министром РА делегацию, подчеркнул, что вуз готов к развитию сотрудничества с Арменией. Он представил деятельность католического университета, отметив, что университет является самым крупным и известным вузом Бельгии, который осуществляет международные образовательные и исследовательские программы. Все программы основаны на инновационных исследованиях ученых и преподавателей университета. По словам ректора, Католический университет имеет 14 филиалов в 10 городах Бельгии и осуществляет образовательные и исследовательские проекты практически по всем направлениям. Обучение в университете организовано на 15 факультетах, а исследовательская работа осуществляется через отдельные кафедры и исследовательские группы. Факультеты и кафедры сгруппированы в три группы: гуманитарные и социальные науки, естественные науки, инженерные науки и технологии и биомедицина, каждая из которых обладает соответствующими программами квалификации и докторскими школами. Премьер-министру также были представлены программы Левенского офиса исследований и развития технологий.

Премьер-министр РА отметил, что для него большая честь находиться в одном из старейших и самых современных университетов мира, который на протяжении почти шести веков занимается популяризацией европейской науки и считается одним из 50 лучших университетов мира. По словам Никола Пашиняна, Армения находится на этапе больших политических и экономических реформ, и правительство рассматривает образование как один из важнейших инструментов успеха в экономической революции. "Целью государственной образовательной политики является обеспечение эффективной коммуникации образования и научных исследований. Мы хотим провести реальные реформы в системе образования, и в этом контексте мы отмечаем важность обмена опытом, реализации совместных программ с ведущими инновационными образовательными и научными учреждениями мира", - отметил Премьер-министр, выразив удовлетворение готовностью Католического университета к сотрудничеству.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с возможностями сотрудничества в сфере образования.

Из университета премьер-министр отправился в исследовательский центр IMEC (Межуниверситетский центр микроэлектроники), где ознакомился с его деятельностью и обсудил возможности для сотрудничества. Вице-президент центра Людо Дефферм представил премьер-министру программы IMEC, отметив, что данная научная организация специализируется на исследованиях в области микро-, наноэлектроники и цифровых технологий. Он отметил, что в IMEC работает около 4000 человек, представительства центра действуют в Нидерландах, на Тайване, в Китае, Индии, США и Японии. Никол Пашинян посетил лабораторию очистки полупроводников.

Следующей остановкой визита премьер-министра был Центр здоровья Левена, который является совместным проектом Католического университета Левена и Исследовательского центра IMEC. Никол Пашинян в сопровождении директора Центра Изабель Франсуа осмотрел выставочный зал и ознакомился с деятельностью и целями Центра. По словам Изабель Франсуа, Центр здоровья - это уникальное экспериментальное учреждение, посетители которого могут познакомиться с будущим здравоохранения с помощью современных технологий. Посредством демонстраций премьер-министр узнал о будущем того, как технологии, искусственный интеллект, 3D-моделирование, носители и нанотехнологии будут влиять на здравоохранение.

Премьер-министр Никол Пашинян сообщил директору Католического университета Левена, вице-президенту IMEC и директору Центра здоровья, что в этом году Армения примет Всемирный конгресс по информационным технологиям, который пройдет в октябре в Ереване, и пригласил их к участию в работе конгресса.