Понедельник, 4 Марта 2019 18:58

АрмИнфо. Beeline и Республиканский Союз работодателей РА за круглым столом подвели итоги программы <Развитие предпринимательского мышления в школах>, которая нацелена на улучшение условий поиска работы для армянской молодежи и обеспечение их присутствия на трудовом рынке страны. Как сообщает пресс-служба компании, начиная с мая 2018 года в рамках программы РСРА проводил ряд мероприятий, стимулирующих предпринимательское мышление, в частности визиты на предприятия, факультативные занятия, встречи с работодателями, семинары и круглые столы для выбранных из 5 школ учеников, учителей, а также учащихся из других образовательных учреждений

Благодаря программе учащиеся получили дополнительные знания в области информационных технологий, телекоммуникаций и инженерии, информацию и новое видение о развитии ключевых секторов экономики и планировании своей карьеры.

<Я уверен, что правильный выбор профессии является наиболее важной гарантией успеха, и наша цель состояла в том, чтобы дать молодым людям знания и навыки, необходимые для принятия осознанного и обдуманного решения. Надеемся, что благодаря этой программе наши молодые люди будут заниматься любимым делом, и достигнут больших успехов, как для себя, так и для Армении>, - сказал гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

В рамках совместного проекта Beeline и РСРА порядка 60 школьников приняли участие в факультативных занятиях, 93 - посетили различные предприятия, 70 встретились с предпринимателями, 10 получили консультации касательно планирования своей карьеры.

Отметим, что сотрудничество компании Beeline и РСРА началось с 2010 года и охватывает разные программы: "Вместе к безопасности труда и сохранению здоровья", "Вперед к зеленой экономике и рабочим местам", "Защита и безопасность труда" и др. РСРА, основанный в 2007 году, является социальным партнером правительства РА и Конфедерации Профсоюзов Армении.

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".