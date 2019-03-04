Понедельник, 4 Марта 2019 18:10

АрмИнфо. Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев встретился с послом Армении в Казахстане Гагиком Галачяном.

Как сообщает пресс-служба посольства РК в РА, спикер Сената поздравил Армению с успешным проведением внеочередных парламентских выборов и высказал заинтересованность в продолжении дружественных отношений между законодательными органами двух стран.

По словам К. Токаева, в Казахстане с неизменной симпатией относятся к армянскому государству, его народу, культуре и традициям. Между казахским и армянским народами существуют давние исторические традиции дружбы, поэтому, как считает руководитель верхней Палаты парламента, важное значение имеет работа по исследованию уходящих в глубь веков культурных связей и сотрудничества.

К. Токаев подчеркнул приоритетное значение взаимодействия Казахстана и Армении в ОДКБ и ЕАЭС, а также в других международных организациях.