|Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД
|Армения и Бельгия будут развивать образовательное и научно-исследовательское сотрудничество
|Начался рабочий визит премьер-министра Армении в Королевство Бельгия
|Beeline и РСРА подвели итоги программы <Развитие предпринимательского мышления в школах>
|Председатель Сената: В Казахстане с неизменной симпатией относятся к армянскому государству, его народу, культуре и традициям
|Председатель парламента и генеральный директора по правам человека и верховенству права Секретариата СЕ обсудили перспективы сотрудничества
|Президент Армении обсудил с вице-спикерами Национального Собрания работу парламента
|В Армении 11-18 марта пройдет третий фестиваль франкофонных фильмов
|Возбуждено уголовное дело по факту потасовки между членами инициативной группы "Рестарт" и блогером Нареком Маляном
|ЕК заявила о необходимости введения газовой директивы до запуска "Северного потока - 2"
|Видеоматериал об эффективном сотрудничестве Америабанка и компании Спайка
|"Viva Hayastan!" - Армению приветствовали на карнавале в Бразилии
|Представители "Дашнакцутюн" и "Просвещенной Армении" обсудили перспективы межпартийного сотрудничества
|Создана армяно-китайская совместная Ассоциация развития дружбы
|Кочарян: Для новых властей Армении горечь утраты родных десяти жертв событий 1 марта продолжает оставаться инструментом для достижения политических целей
|Правоохранительные органы Ирана арестовали 29 азербайджанских активистов, которые во время футбольного матча в Тебризе сожгли флаг Армении
|Роберт Кочарян назвал надуманным обвинение в отношении своего сына
|Тоноян призвал международные структуры обеспечить право справедливого судебного процесса над лицами, оказавшимися в неволе на территории конфликтующих сторон
|Кочарян: Новое обвинение в моем отношении напоминает сценарий дешевой гротескной комедии
|Роберт Кочарян: Власти Армении будут стремиться к хорошим отношениям с Россией, но не по причине своих убеждений
|Роберт Кочарян: Премьер-министр и члены его команды не имеют никакого отношения к независимости и военным достижениям Арцаха
|Партия “Сасна Црер” выразила обеспокоенность в связи с изменением условий аренды редакций ряда СМИ
|Бывшая вице-спикер НС РА обнародовала внутренний правительственный документ, касающийся сокращения 10 тыс. чиновников
|Армяне Украины установили хачкар в Айруме в дань памяти жертв погромов в Сумгаите
|Министерство здравоохранения Армении настаивает на пользе обязательного обогащения пшеничной муки фолиевой кислотой и железом
|Президент Армении и глава Ширакской епархии обсудили возможности решения проблем в Гюмри
|Переговоры по Карабаху вступили на “кипрский путь” с появлением в них геополитических игроков
|Пашинян осудил любые попытки решения вопросов насильственными методами
|В Ереване проходит акция протеста против мэра и главного архитектора Еревана
|Президент Армении поздравил президента Болгарии с Днем независимости
|Поздравительное послание Пашиняна по случаю Дня дипломата: Сегодня у нас есть исключительная солидарность для продвижения общенациональной повестки
|Иран готов оказать помощь в разрешении карабахского конфликта
|Джон Болтон отказался отвечать на вопрос о поддержке Вашингтоном диктаторских режимов
|Мнацаканян: Армения продолжит «борьбу» в вопросе либерализации визового режима с Евросоюзом
|Мнацаканян: Армения четко сформулировала причины отправки гуманитарной миссии в Сирию
|Нетаньяху сообщил, что основной темой на переговорах с Путиным был Иран
|Мнацаканян: Армения работает в направлении диверсификации энергетической безопасности
|Туркменская делегация примет участие в обсуждении в Бухаресте проекта транспортного коридора Каспий - Чёрное море
|Мнацаканян: Сегодня в карабахском процессе не ведется переговоров вокруг какого-либо документа
|Мнацаканян: У премьер-министра Армении нет мандата от народа Арцаха по вопросу урегулирования карабахского конфликта
|Мнацаканян: Фактор диаспоры в политике Армении, правительства и внешнеполитического ведомства является одним из основных и важных направлений
|Мнацаканян: В основу нашей внешней политики заложена одна важнейшая задача – защита национальных интересов Армении
|Задержан бывший суперминистр Гагик Хачатрян
|По случаю Дня дипломатического работника, президент Армении присвоил дипломатические ранги ряду должностных лиц
|Делегация Международного демократического союза провела встречи с РПА и "Наследие"
|МЧС Армении призывает водителей воздержаться от поездок по автодорогам Горис- Ереван и Сисиан-Горис, где продолжает свирепствовать метель
|"Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 4 марта
|Правительство Армении представило повестку визита Пашиняна в Бельгию
|Армянские таможенники пресекли попытку нелегального ввоза в страну 30 кг медикаментов
|Джонатан Лакот: Впервые Армения смогла воздать должное памяти 10 жертвам демонстраций 1 марта 2008 года
|"День гражданина" - то ли фейк, то ли абсурд
|Скончался лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов
|Туркменский бизнес продолжает традицию меценатства в археологии
|МЧС Армении вызволило из снежных заторов на трассах Ереван-Горис и Сисиан-Горис порядка 2000 автомобилей
|На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|«35 писем сыну» Зейнала Ибрагимова: интервью автора haqqinaz.com (Аудио)
|13-14 марта в Армению приезжает президент Грузии Саломе Зурабишвили
|Состоялась первая встреча нового посла США в Армении и министра иностранных дел РА
|Баку отреагировал на заявление главы СНБ Армении о невозможности территориальных уступок
|Президент и премьер-министр Армении обсудили последние зарубежные визиты
АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Арарат Мирзоян 4 марта принял генерального директора по правам человека и верховенству права Секретариата Совета Европы (СЕ) Кристоса Джакумопулоса.
Как сообщает пресс-служба парламента, Мирзоян отметил, что Армения всемерно осознает важность сотрудничества с СЕ, а также постоянного содействия организации демократическим процессам в РА. Спикер Национального Собрания добавил, что налицо активное сотрудничество с Армянским офисом СЕ.
По словам главы парламента, Армения как член организации за эти годы последовательно выполняла взятые на себя обязательства, и в этом аспекте РА достигла ощутимого прогресса, обусловленного также поддержкой СЕ.
Руководитель законодательного органа добавил, что в итоге осуществленной в 2018 г. ненасильственной, бархатной, демократической революции Армения совершила значительный шаг вперед по защите прав человека и демократии, верховенству права. Мирзоян заверил, что новые власти РА последовательны в неуклонном развитии и углублении демократии.
Кристос Джакумопулос, подчеркнул важность многолетнего плодотворного взаимодействия и реализации совместных программ с Арменией.
Отметив заметный прогресс в защите прав человека в РА, Джакумопулос выразил готовность к сотрудничеству и поддержке проводимых реформ.
Обратившись к реализованным в рамках Программы действий Армения - СЕ планам и зафиксированным результатам, а также к вопросам, касающимся новой Программы действий, глава законодательного органа подтвердил, что РА привержена выполнению второй программы в полном объеме и на этом этапе предусмотрены довольно обширные и глубокие реформы.
|Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД
|Армения и Бельгия будут развивать образовательное и научно-исследовательское сотрудничество
|Начался рабочий визит премьер-министра Армении в Королевство Бельгия
|Beeline и РСРА подвели итоги программы <Развитие предпринимательского мышления в школах>
|Председатель Сената: В Казахстане с неизменной симпатией относятся к армянскому государству, его народу, культуре и традициям
|Председатель парламента и генеральный директора по правам человека и верховенству права Секретариата СЕ обсудили перспективы сотрудничества
|Президент Армении обсудил с вице-спикерами Национального Собрания работу парламента
|В Армении 11-18 марта пройдет третий фестиваль франкофонных фильмов
|Возбуждено уголовное дело по факту потасовки между членами инициативной группы "Рестарт" и блогером Нареком Маляном
|ЕК заявила о необходимости введения газовой директивы до запуска "Северного потока - 2"
|Видеоматериал об эффективном сотрудничестве Америабанка и компании Спайка
|"Viva Hayastan!" - Армению приветствовали на карнавале в Бразилии
|Представители "Дашнакцутюн" и "Просвещенной Армении" обсудили перспективы межпартийного сотрудничества
|Создана армяно-китайская совместная Ассоциация развития дружбы
|Кочарян: Для новых властей Армении горечь утраты родных десяти жертв событий 1 марта продолжает оставаться инструментом для достижения политических целей
|Правоохранительные органы Ирана арестовали 29 азербайджанских активистов, которые во время футбольного матча в Тебризе сожгли флаг Армении
|Роберт Кочарян назвал надуманным обвинение в отношении своего сына
|Тоноян призвал международные структуры обеспечить право справедливого судебного процесса над лицами, оказавшимися в неволе на территории конфликтующих сторон
|Кочарян: Новое обвинение в моем отношении напоминает сценарий дешевой гротескной комедии
|Роберт Кочарян: Власти Армении будут стремиться к хорошим отношениям с Россией, но не по причине своих убеждений
|Роберт Кочарян: Премьер-министр и члены его команды не имеют никакого отношения к независимости и военным достижениям Арцаха
|Партия “Сасна Црер” выразила обеспокоенность в связи с изменением условий аренды редакций ряда СМИ
|Бывшая вице-спикер НС РА обнародовала внутренний правительственный документ, касающийся сокращения 10 тыс. чиновников
|Армяне Украины установили хачкар в Айруме в дань памяти жертв погромов в Сумгаите
|Министерство здравоохранения Армении настаивает на пользе обязательного обогащения пшеничной муки фолиевой кислотой и железом
|Президент Армении и глава Ширакской епархии обсудили возможности решения проблем в Гюмри
|Переговоры по Карабаху вступили на “кипрский путь” с появлением в них геополитических игроков
|Пашинян осудил любые попытки решения вопросов насильственными методами
|В Ереване проходит акция протеста против мэра и главного архитектора Еревана
|Президент Армении поздравил президента Болгарии с Днем независимости
|Поздравительное послание Пашиняна по случаю Дня дипломата: Сегодня у нас есть исключительная солидарность для продвижения общенациональной повестки
|Иран готов оказать помощь в разрешении карабахского конфликта
|Джон Болтон отказался отвечать на вопрос о поддержке Вашингтоном диктаторских режимов
|Мнацаканян: Армения продолжит «борьбу» в вопросе либерализации визового режима с Евросоюзом
|Мнацаканян: Армения четко сформулировала причины отправки гуманитарной миссии в Сирию
|Нетаньяху сообщил, что основной темой на переговорах с Путиным был Иран
|Мнацаканян: Армения работает в направлении диверсификации энергетической безопасности
|Туркменская делегация примет участие в обсуждении в Бухаресте проекта транспортного коридора Каспий - Чёрное море
|Мнацаканян: Сегодня в карабахском процессе не ведется переговоров вокруг какого-либо документа
|Мнацаканян: У премьер-министра Армении нет мандата от народа Арцаха по вопросу урегулирования карабахского конфликта
|Мнацаканян: Фактор диаспоры в политике Армении, правительства и внешнеполитического ведомства является одним из основных и важных направлений
|Мнацаканян: В основу нашей внешней политики заложена одна важнейшая задача – защита национальных интересов Армении
|Задержан бывший суперминистр Гагик Хачатрян
|По случаю Дня дипломатического работника, президент Армении присвоил дипломатические ранги ряду должностных лиц
|Делегация Международного демократического союза провела встречи с РПА и "Наследие"
|МЧС Армении призывает водителей воздержаться от поездок по автодорогам Горис- Ереван и Сисиан-Горис, где продолжает свирепствовать метель
|"Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 4 марта
|Правительство Армении представило повестку визита Пашиняна в Бельгию
|Армянские таможенники пресекли попытку нелегального ввоза в страну 30 кг медикаментов
|Джонатан Лакот: Впервые Армения смогла воздать должное памяти 10 жертвам демонстраций 1 марта 2008 года
|"День гражданина" - то ли фейк, то ли абсурд
|Скончался лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов
|Туркменский бизнес продолжает традицию меценатства в археологии
|МЧС Армении вызволило из снежных заторов на трассах Ереван-Горис и Сисиан-Горис порядка 2000 автомобилей
|На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|«35 писем сыну» Зейнала Ибрагимова: интервью автора haqqinaz.com (Аудио)
|13-14 марта в Армению приезжает президент Грузии Саломе Зурабишвили
|Состоялась первая встреча нового посла США в Армении и министра иностранных дел РА
|Баку отреагировал на заявление главы СНБ Армении о невозможности территориальных уступок
|Президент и премьер-министр Армении обсудили последние зарубежные визиты
|Переговоры по Карабаху вступили на “кипрский путь” с появлением в них геополитических игроков
|Армения, возможно, предложит миру новые модели развития и управления в рамках выдвинутой Президентом концепции “Квантовой политики”
|Нежелание Баку делать “смелые шаги” может означать выбор в пользу сохранения статус-кво, а не окончательного мира
|Париж: Сен-Жермен-де-Пре, Нотр-Дам де Пари и праздник любви
|Андрей Пятахин: В основе подхода корпоративной социальной ответственности Beeline лежит цифровое образование и развитие экосистемы стартапов
|Колоссальный запас легитимности не помог Николу Пашиняну избежать многолетней зависимости от Москвы
|Франция: фейк-новости и законы, обыски и «желе-жоны»
|Карабахское уравнение. Почему мир, а не война?
|Предпосылок к неким шагам Армении в вопросе Карабаха в отрыве от “исторических предрассудков” пока что нет
|Томас де Ваал: Карабахский процесс очень далек от переговоров по Кипру, Приднестровью и даже восточной Украине
|Эдуард Абрамян: Лишившись присутствия в Армении, Россия окончательно утеряет возможность доминирования на Кавказе
|Искоренение карабахского конфликта и, соответственно, влияния России - прямой путь инвестициям США в Армению и Азербайджан
|Эксперт: Мировые экономические тенденции не создают предпосылок для привлечения большого объема инвестиций в Армению
|Сергей Валько: Клиенты ЮКЖД голосуют своим участием
|Манвел Саргсян: В Армении произошел слом олигархических порядков, однако угроза возврата к авторитаризму сохраняется (видео)
|Армения 2018-2023. Поствыборные сценарии развития
|Константин Божанов: Я состою в сложных отношениях со своими фильмами
|Ваган Вардапетян: Меня беспокоит отсутствие идей, свободной мысли, причем, далеко не только в кабинетах власти
|Владимир Евсеев: Россия должна проявить инициативу и поднять вопрос по пересмотру номенклатуры проставок вооружения в зону карабахского конфликта
|Эксперт: Шансы оказаться в армянском парламенте имеют лишь четыре политические силы
|Виктор Надеин-Раевский: Народ Азербайджана не готов к осознанию ошибок прошлого (video)
|Александр Крылов: Сторонники превращения ОДКБ во влиятельную организацию заинтересованы в скорейшем преодолении "казуса Хачатурова"
|Посол Японии: У вашего народа особая генетика, поразительные качества стойкости и оптимизма
|Асаф Гаджиев: Если формат Минской группы ОБСЕ не приносит результатов, то следует искать альтернативные решения карабахского вопроса
|Болот Отунбаев: Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией будет активно развиваться на благо наших народов
|Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
|Ариэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и Азербайджаном
|Жирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущее
|Ответы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа Саргсяна
|Теван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических сил
|Ален Симонян: Объявлен конкурс на лучший текст для нового гимна Армении
|Прогноз: Реальность натовским перспективам Армении способна придать лишь сдача Карабаха Азербайджану
|Президент Армении в Мюнхене встретился с председателем Фонда братьев Рокфеллер
|Фестиваль стрит-арта и граффити впервые пройдет в Ереване
|Инесса Габаян освобождена от должности председателя Комитета водного хозяйства Армении
|При правительстве Армении создается банк кадров
|Армения проголосовала против обновленной версии украинской резолюции по Крыму
|Спец докладчик ООН не усмотрел давления на активистов, выступающих против эксплуатации Амулсарского месторождения
|Степанакерт: Ожидания Болтона относительно урегулирования азербайджано- карабахского конфликта не реалистичны в силу ряда причин
|Посол Великобритании: Надеемся, что на этих выборах не будет ненависти и ксенофобии, что можно было наблюдать в прошлом
|Армен Саркисян в Париже встретился с главным партнером форума Summit of Minds
|Активисты гражданского движения во имя спасения Караунджа обратились с открытым письмом к Николу Пашиняну
|В центре Еревана прошел митинг против форума ЛГБТ
|Еркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней власти
|В Астане состоялась презентация первой газеты на латинской графике
|ОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в Армении
|Мхитар Аветисян: Деятельность "Сасна црер" будет направлена на де-юре присоединение Арцаха к Армении
|Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
|Болтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризис
|Следственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщины
|Баку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликта
|Болтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправки
|Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы "Сасна Црер" будут амнистированы, если потерпевшие не будут возражать
|Ваге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентом
|Пашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса Арцаха
|РПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к ним
|Посол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принципов
|Новым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен Нерсисян
|Миллз: У демократии в Армении блестящее будущее
|Макрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцид