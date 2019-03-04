Понедельник, 4 Марта 2019 18:08

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Арарат Мирзоян 4 марта принял генерального директора по правам человека и верховенству права Секретариата Совета Европы (СЕ) Кристоса Джакумопулоса.

Как сообщает пресс-служба парламента, Мирзоян отметил, что Армения всемерно осознает важность сотрудничества с СЕ, а также постоянного содействия организации демократическим процессам в РА. Спикер Национального Собрания добавил, что налицо активное сотрудничество с Армянским офисом СЕ.

По словам главы парламента, Армения как член организации за эти годы последовательно выполняла взятые на себя обязательства, и в этом аспекте РА достигла ощутимого прогресса, обусловленного также поддержкой СЕ.

Руководитель законодательного органа добавил, что в итоге осуществленной в 2018 г. ненасильственной, бархатной, демократической революции Армения совершила значительный шаг вперед по защите прав человека и демократии, верховенству права. Мирзоян заверил, что новые власти РА последовательны в неуклонном развитии и углублении демократии.

Кристос Джакумопулос, подчеркнул важность многолетнего плодотворного взаимодействия и реализации совместных программ с Арменией.

Отметив заметный прогресс в защите прав человека в РА, Джакумопулос выразил готовность к сотрудничеству и поддержке проводимых реформ.

Обратившись к реализованным в рамках Программы действий Армения - СЕ планам и зафиксированным результатам, а также к вопросам, касающимся новой Программы действий, глава законодательного органа подтвердил, что РА привержена выполнению второй программы в полном объеме и на этом этапе предусмотрены довольно обширные и глубокие реформы.