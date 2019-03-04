Понедельник, 4 Марта 2019 18:06

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян встретился с вице-спикерами парламента Леной Назарян, Алентом Симоняном и Ваге Энфиаджяном.

Как сообщает пресс-служба президента, в ходе встречи стороны обсудили деятельность Национального Собрания в контексте парламентской формы правления, а также работу парламентских делегаций в международных структурах.

Стороны подчеркнули важность гармоничного сотрудничества всех ветвей власти. Президент Армен Саркисян выразил готовность сотрудничать с парламентом и всячески содействовать деятельности законодательного органа в рамках своих конституционных полномочий.