Понедельник, 4 Марта 2019 17:55

АрмИнфо. В Армении 11-18 марта пройдет третий фестиваль франкофонных фильмов.

Фестиваль пройдет в рамках Дней Франкофонии в Армении при сотрудничестве посольства Франции с диппредставительствами Швейцарии, Канады и Бельгии в РА. Показ фильмов состоится в кинотеатре Москва.

В рамках фестиваля будут показы различные жанры фильмов снятых в период с 2013 по 2019 гг., в общем 11 фильмов с армянским или русскими титрами.