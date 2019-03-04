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АрмИнфо. Возбуждено уголовное дело по факту потасовки между членами инициативной группы "Рестарт" и блогером Нареком Маляном.
Как сообщает Полиция Армении, дело возбуждено по пункту 1, части 3, статьи 258 УК РА (хулиганство со стороны группы лиц).
Ранее АрмИнфо сообщало, что накануне ночью оппозиционный блогер Нарек Малян подвергся нападению со стороны членов группы "Рестарт". Об этом сам Малян написал на своей странице в Facebook.
|Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД
|Армения и Бельгия будут развивать образовательное и научно-исследовательское сотрудничество
|Начался рабочий визит премьер-министра Армении в Королевство Бельгия
|Beeline и РСРА подвели итоги программы <Развитие предпринимательского мышления в школах>
|Председатель Сената: В Казахстане с неизменной симпатией относятся к армянскому государству, его народу, культуре и традициям
|Председатель парламента и генеральный директора по правам человека и верховенству права Секретариата СЕ обсудили перспективы сотрудничества
|Президент Армении обсудил с вице-спикерами Национального Собрания работу парламента
|В Армении 11-18 марта пройдет третий фестиваль франкофонных фильмов
|Возбуждено уголовное дело по факту потасовки между членами инициативной группы "Рестарт" и блогером Нареком Маляном
|ЕК заявила о необходимости введения газовой директивы до запуска "Северного потока - 2"
|Видеоматериал об эффективном сотрудничестве Америабанка и компании Спайка
|"Viva Hayastan!" - Армению приветствовали на карнавале в Бразилии
|Представители "Дашнакцутюн" и "Просвещенной Армении" обсудили перспективы межпартийного сотрудничества
|Создана армяно-китайская совместная Ассоциация развития дружбы
|Кочарян: Для новых властей Армении горечь утраты родных десяти жертв событий 1 марта продолжает оставаться инструментом для достижения политических целей
|Правоохранительные органы Ирана арестовали 29 азербайджанских активистов, которые во время футбольного матча в Тебризе сожгли флаг Армении
|Роберт Кочарян назвал надуманным обвинение в отношении своего сына
|Тоноян призвал международные структуры обеспечить право справедливого судебного процесса над лицами, оказавшимися в неволе на территории конфликтующих сторон
|Кочарян: Новое обвинение в моем отношении напоминает сценарий дешевой гротескной комедии
|Роберт Кочарян: Власти Армении будут стремиться к хорошим отношениям с Россией, но не по причине своих убеждений
|Роберт Кочарян: Премьер-министр и члены его команды не имеют никакого отношения к независимости и военным достижениям Арцаха
|Партия “Сасна Црер” выразила обеспокоенность в связи с изменением условий аренды редакций ряда СМИ
|Бывшая вице-спикер НС РА обнародовала внутренний правительственный документ, касающийся сокращения 10 тыс. чиновников
|Армяне Украины установили хачкар в Айруме в дань памяти жертв погромов в Сумгаите
|Министерство здравоохранения Армении настаивает на пользе обязательного обогащения пшеничной муки фолиевой кислотой и железом
|Президент Армении и глава Ширакской епархии обсудили возможности решения проблем в Гюмри
|Переговоры по Карабаху вступили на “кипрский путь” с появлением в них геополитических игроков
|Пашинян осудил любые попытки решения вопросов насильственными методами
|В Ереване проходит акция протеста против мэра и главного архитектора Еревана
|Президент Армении поздравил президента Болгарии с Днем независимости
|Поздравительное послание Пашиняна по случаю Дня дипломата: Сегодня у нас есть исключительная солидарность для продвижения общенациональной повестки
|Иран готов оказать помощь в разрешении карабахского конфликта
|Джон Болтон отказался отвечать на вопрос о поддержке Вашингтоном диктаторских режимов
|Мнацаканян: Армения продолжит «борьбу» в вопросе либерализации визового режима с Евросоюзом
|Мнацаканян: Армения четко сформулировала причины отправки гуманитарной миссии в Сирию
|Нетаньяху сообщил, что основной темой на переговорах с Путиным был Иран
|Мнацаканян: Армения работает в направлении диверсификации энергетической безопасности
|Туркменская делегация примет участие в обсуждении в Бухаресте проекта транспортного коридора Каспий - Чёрное море
|Мнацаканян: Сегодня в карабахском процессе не ведется переговоров вокруг какого-либо документа
|Мнацаканян: У премьер-министра Армении нет мандата от народа Арцаха по вопросу урегулирования карабахского конфликта
|Мнацаканян: Фактор диаспоры в политике Армении, правительства и внешнеполитического ведомства является одним из основных и важных направлений
|Мнацаканян: В основу нашей внешней политики заложена одна важнейшая задача – защита национальных интересов Армении
|Задержан бывший суперминистр Гагик Хачатрян
|По случаю Дня дипломатического работника, президент Армении присвоил дипломатические ранги ряду должностных лиц
|Делегация Международного демократического союза провела встречи с РПА и "Наследие"
|МЧС Армении призывает водителей воздержаться от поездок по автодорогам Горис- Ереван и Сисиан-Горис, где продолжает свирепствовать метель
|"Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 4 марта
|Правительство Армении представило повестку визита Пашиняна в Бельгию
|Армянские таможенники пресекли попытку нелегального ввоза в страну 30 кг медикаментов
|Джонатан Лакот: Впервые Армения смогла воздать должное памяти 10 жертвам демонстраций 1 марта 2008 года
|"День гражданина" - то ли фейк, то ли абсурд
|Скончался лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов
|Туркменский бизнес продолжает традицию меценатства в археологии
|МЧС Армении вызволило из снежных заторов на трассах Ереван-Горис и Сисиан-Горис порядка 2000 автомобилей
|На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|«35 писем сыну» Зейнала Ибрагимова: интервью автора haqqinaz.com (Аудио)
|13-14 марта в Армению приезжает президент Грузии Саломе Зурабишвили
|Состоялась первая встреча нового посла США в Армении и министра иностранных дел РА
|Баку отреагировал на заявление главы СНБ Армении о невозможности территориальных уступок
|Президент и премьер-министр Армении обсудили последние зарубежные визиты
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