Понедельник, 4 Марта 2019 16:55

АрмИнфо. В Рио-де-Жанейро в первый день весны стартовал знаменитый бразильский карнавал.

В этом году на бразильском карнавале чествовалась и Армения. "Вы должны уважать мою личность", - слоган Scola do Samba "Sociedad Rosas de Ouro", который был представлен вчера на карнавале в Бразилии, на Самбадроме в Анхемби c шоу "Viva Hayastan!".

Как сообщает Asociacion Cultural Armenia, в игровой форме участники шоу разоблачили одно из самых мрачных событий 20-го века: Геноцид армян в Османской империи, в результате которого погибли по меньшей мере 1,5 миллиона армян.

Отметим, что по прогнозам городской мэрии, в этом году в танцевальных шествиях в Бразилии примут участие около 7 млн человек, в числе которых около 1,5 млн туристов. Парад праздничных платформ - одно из самых эффектных зрелищ бразильского карнавала. Десятки грузовиков едут по улицам города с яркими декорациями и артистами. Эпицентром праздника считается конкурс-парад школ самбы, который проходит на вытянутой на 700 метров площадке с трибунами. Участвующие в соревновании коллективы делятся на лиги, высшей из которых является Специальная лига. Ее представители - 12 школ самбы - ежегодно борются за звание победителя парада. Детали перфомансов чаще всего держатся в секрете, однако за некоторе время до карнавала все же происходят утечки. В частности, по данным СМИ, в этом году танцевальные коллективы сделают ставку на социальные темы и политическую сатиру.