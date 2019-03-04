Понедельник, 4 Марта 2019 16:54

АрмИнфо. Представители партии АРФ "Дашнакцутюн" 4 марта встретились с представителями партии "Просвещенная Армения". Об этом сообщает пресс-служба партии АРФД.

Согласно источнику, представитель Бюро партии АРФ "Дашнакцутюн" Акоп Тер- Хачатрян и представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян встретились с председателем партии "Просвещенная Армения" Эдмоном Марукяном и депутатами партии Мане Тандилян и Гевроком Горгисяном.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы межпартийного сотрудничества, также был затронут ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. В частности, стороны обсудили национально-государственную повестку, взаимоотношения Армении с Диаспорой, внутриполитические вопросы, а также вопросы заключения военно- политического союза между Арменией и Арцахом.

Были достигнуты договоренности продолжить межпартийные контакты, обсудить возможности совместных инициатив по направлениям сотрудничества, а также провести консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес.