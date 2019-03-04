Понедельник, 4 Марта 2019 16:32

АрмИнфо.Создана армяно-китайская совместная Ассоциация развития дружбы. Учредителями новой структуры выступили Торгово-промышленная палата Армении (ТПП) и китайская компания ГуоМенг.

Согласно сообщению ТПП, целью Ассоциации станет содействие в развитии экономических, торговых, образовательных и культурных связей между Арменией и Китаем. Инициатором создания структуры выступил известный деятель в сфере экономики Роберт Арутюнян. Основными направлениями деятельности Ассоциации станут развитие экономических отношений между двумя государствами, реализация инвестиционных программ, развитие двустороннего товарооборота, реализация совместных программ в целях выхода на рынки третьих государств, осуществление совместных проектов в сфере образования и культуры.

В целях достижения поставленных целей Ассоциации компания Гуо Менг намерена осуществить различные инвестиционные программы, которые будут созвучны целям программы "Один пояс, один путь". Для реализации поставленной задачи предусмотрено создание совместной евразийской компании "ГуоМенг" -Армения" по управлению инвестициями по следующим проектным направлениям: создание международной торговой компании "ГуоМенг"-Армения. РА, будучи членом ЕАЭС и обладая налоговыми преференциями в отношениях с Европейским Союзом и США, станет площадкой для создания компании, которая займется продажей продукции двух стран на международных рынках.

Предусмотрено также создание логистической компании, в связи с чем "ГуоМенг" построит в Армении складские помещения, которые будут обслуживать торговые потоки в страны ЕАЭС, ЕС и другие государства. Планируется также создание алюминиевой зоны, в связи с чем "ГуоМенг" сформирует промышленную зону по производству алюминия, в которой будут представлены различные алюминиевые компании Китая, а также перерабатывающие, аналитические и дизайнерские компании. Будет также создан образовательный и культурный центр, основной задачей которого станет реализация программ, направленных на развитие отношений в сфере образования и культуры. Данный центр будет ответственным за реализацию в Армении проектов в рамках программы "Один пояс, один путь".

Будучи одной из крупнейших компаний, оказывающей международные услуги, "ГуоМенг" будет активно сотрудничать с правительством Армении в целях достижения поставленных задач. В этой связи, с исполнительным органом подписан меморандум о взаимодействии