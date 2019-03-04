Понедельник, 4 Марта 2019 16:15

АрмИнфо."К сожалению, мы снова становимся очевидцами того, как премьер-министр Пашинян в очередной раз пытается сыграть на искренних чувствах людей",- заявил в интервью газете "168 жам" второй президент Армении Роберт Кочарян.

Он отметил, что абсурдность ситуации заключается в том, что именно главные виновники событий 1 марта стали основными "эксплуататорами" эмоциональных последствий той трагедии. "Чувство вины не дает им покоя. Все происходит по Фрейду. Для них горечь утраты родных и близких десяти жертв продолжает оставаться инструментом для достижения политических целей. По всей вероятности, поляризация общества, внутренняя напряженность и противостояния стали сутью работы властей Армении. Это не приведет ни к чему хорошему", - подчеркнул Кочарян.

Второй президент Армении вновь заявил о намерении вернутся в политику. "Я от своих планов и намерений легко не отказываюсь, тем более под давлением", - подчеркнул Кочарян.

Говоря о своем досуге в тюрьме, Кочарян сообщил, что приступил к написанию продолжения книги "Жизнь и свобода".