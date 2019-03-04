Понедельник, 4 Марта 2019 16:11

АрмИнфо. Правоохранительные органы Ирана арестовали 29 азербайджанских активистов, которые во время футбольного матча в Тебризе сожгли флаг Армении.

Как сообщают азербайджанские СМИ, 1 марта на выходе из стадиона после футбольного матча в Тебризе были задержаны 28 азербайджанцев, а 2 марта силовики задержали активиста Юсифа Салахшура на его рабочем месте. Личности 9 из задержанных уже установлены.

Заметим, что причиной сожжения армянского флага азербайджанцами стал селфи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с армянской общиной в Тегеране на фоне плаката с надписью "Арцах - это Армения и точка".

Напомним, что в пятницу на стадионе в Тебризе в ходе футбольного матча между командами "Тракторсази" и "Сепахан" болельщики команды "Тракторсази" скандировали лозунги <Карабах наш и будет нашим>, подняли флаг Азербайджана и сожгли флаг Армении. Кроме того, азербайджанские активисты наклеили на здание посольства Армении в Тегеране листки с надписями "Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана".