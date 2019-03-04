Понедельник, 4 Марта 2019 16:04

АрмИнфо.Второй президент Армении Роберт Кочарян назвал надуманным обвинение в отношении своего старшего сына Седрака Кочаряна.

Как заявил Кочарян в интервью газете "168 жам": "Власть аморальна и идет на всевозможные манипуляции и ухищрения, чтобы привязать меня к каким-либо коррупционным делам, поэтому мишенью сделали и мою семью. И делается все это в рамках политического преследования в моем отношении".

По словам Кочаряна, намерения новых властей Армении в его отношении проявились еще летом. "Это стало очевидным после обнародования скандальной записи телефонных разговоров между главами Специальной следственной службы и Службы национальной безопасности, в ходе которого говорилось о необходимости моего ареста. Подобный правовой беспредел в стране царил лишь в начале 90-х при правлении Армянского общенационального движения, когда с политическими оппонентами не церемонились, и дол зачастую доходило вплоть до их физического уничтожения, а преследование их родственников было обычным делом",- резюмировал второй президент.

Старшему сыну Кочаряна - Седраку Кочаряну - предъявлено обвинение отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Седрак Кочарян подал иск в отношении Службы национальной безопасности, обвиняя СНБ в нарушении презумпции невиновности.