Понедельник, 4 Марта 2019 15:54

АрмИнфо. Министр обороны Армении Давид Тоноян провел переговоры с генеральным директором Совета Европы по правам человека и верховенству права Христосом Якумопулосом.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобороны РА, встреча была нацелена на обсуждение правовых и институциональных механизмов защиты прав человека в Вооруженных силах, а также взаимодействие с СЕ в этом направлении.

Тоноян рассказал о различных инициативах, направленных на укрепление защиты прав человека в ВС РА. При этом глава армянского оборонного ведомства в контексте нагорно- карабахского конфликта привлек внимание собеседника на необходимость обеспечения требований и норм международного гуманитарного права, призвав международные структуры быть последовательными в вопросе реализации права справедливого и объективного судебного процесса над гражданами и военными, оказавшимися в неволе у конфликтующих сторон.

В ходе встречи обсуждался ряд иных вопросов повестки сотрудничества Армения- СЕ.

Отметим, что 27 февраля азербайджанский суд приговорил к 20 годам заключения гражданина Армении Карена Казаряна, который по невыясненным причинам 15 июля 2018 года оказался на территории Азербайджана. Азербайджанская сторона обвинила Казаряна, у которого были серьезные проблемы со здоровьем, в попытке совершить теракт на территории страны.