Понедельник, 4 Марта 2019 15:53

АрмИнфо.Второй президент Армении Роберт Кочарян в интервью газете "168 часов" вновь назвал сфабрикованным, предъявленное в его отношении обвинение в свержении конституционного строя в рамках дела 1 марта 2008 года.

"Из всех 76-и томов обвинения 90% не имеют никакого отношения к статье 300.1 УК (свержение конституционного строя), которой, кстати, не существовало в марте 2008 года, а значит, неправомерно применять ее в моем отношении. К тому же, в моем отношении действует принцип неприкосновенности, поскольку мои действия в марте 2008 года исходили исключительно из моих президентских полномочий",- объяснил Кочарян.

Он подчеркнул, что, ознакомившись с материалами дела, не нашел ничего, что можно было хоть как-то инкриминировать ему, экс-министру обороны Микаэлу Арутюняну, экс- главе Генштаба Сейрану Оганяну или экс-начальнику ереванского гарнизона ВС Юрию Хачатурову. "Люди, заказавшие и состряпавшие это дело, совершают тяжелое преступление и несомненно будут наказаны. Это классическая политическая вендетта",- заявил Кочарян.

Касаясь нового обвинения в своем отношении на основе показаний "предпринимательницы" Сильвы Амбарцумян (о даче взятки в особо крупных размерах), Кочарян заметил, что оно смахивает на написанный Специальной следственной службой сценарий дешевой гротескной комедии, где главной героиней является вездесущая дама с подмоченной репутацией. "О существовании этой дамы я не имел никакого представления, ровно, как и о ее делах. Причем, никто из фигурантов этого дела никак не подтвердил ее показания. Думаю, это обвинение власти придумали и "пристегнули" к делу 1-го марта с тем, чтобы развеять укоренившееся мнение о моем политическом преследовании",- резюмировал Кочарян.

Отметим, что Кочарян в настоящее время арестован по обвинению в свержении конституционного строя в рамках дела 1 марта 2008 года.