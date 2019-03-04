Понедельник, 4 Марта 2019 15:51

АрмИнфо. 6 марта состоится визит первого заместителя министра Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Йоханнеса Петерлика в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя казахстанского внешнеполитического ведомства Айбека Смадиярова.

В рамках визита ожидается встреча с министром иностранных дел Бейбутом Атамкуловым и проведение двусторонних политических консультаций.

«Стороны обсудят перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также перспективы углубления политического диалога в двустороннем и многостороннем форматах. Важным пунктом политических консультаций в Астане является организация взаимных визитов на высшем уровне», - отметил Айбек Смадияров на брифинге.

По его словам, Астана и Вена придерживаются схожих позиций по актуальным вопросам современного мира. «Австрия рассматривает Казахстан в качестве важного партнера в политическом сотрудничестве.

Взаимный интерес представляют темы ядерного разоружения и нераспространения, вопросы региональной безопасности, активизации экономической дипломатии», - подчеркнул А. Смадияров.