Понедельник, 4 Марта 2019 15:33

АрмИнфо.Армения будет стремиться к хорошим отношениям с Россией, но не по причине убеждений новых властей, а исходя из того, что у них нет другого приемлемого выбора. Об этом в интервью газете "168 жам" заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

Он отметил, что в результате все это приведет к тому, что появится непоследовательность, а также размытость внешнеполитических задач. "Все это очевидно уже сегодня. Проблема в том, что мировосприятия новой команды, находящейся у власти в Армении, и правящей элиты России диаметрально отличаются друг от друга. И этот фактор, все время будет проскальзывать в двухсторонних отношениях", - подчеркнул второй президент Армении.

Кочарян заметил, что в правительстве много тех, кто долгие годы "жил" на гранты фонда Сороса. Эти люди, по его словам, плохо знают и понимают Россию и ее культуру.

Касаясь повышения цены на российский газ для Армении, Кочарян заявил, что за это, так или иначе, заплатят потребители, в каком бы

свете правительство не пыталось представить этот вопрос.

Отметим, что второй президент Армении Роберт Кочарян находится под арестом. Он обвиняется в свержении Конституционного строя 1 марта 2008 года.