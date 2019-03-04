Понедельник, 4 Марта 2019 15:19

АрмИнфо.Переговорный процесс по карабахскому урегулированию продолжается, несмотря на то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается скрыть сей факт. Об этом в интервью газете "168 жам" заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

Кочарян отметил, что вызывает сомнение не сам факт переговоров, а то, с каким упорством премьер пытается скрыть их наличие. "Общественности не известна позиция правительства Армении по карабахскому вопросу, так как она по сегодняшний день не обнародована, и именно это вызывает беспокойство. Как можно вести успешные переговоры без сформулированной позиции. В переговорном процессе по карабахскому урегулированию есть ряд принципиальных положений, относительно которых правительство должно иметь четкие подходы, и только потом начинать их",- заявил Кочарян, заверив, что Алиев "с легкостью достиг преимущества" в переговорах с Пашиняном.

По его словам, "лифтовые переговоры" в Душанбе (договоренности о сохранении режима перемирия, достигнутые между Пашиняном и Алиевым во время короткой встречи на саммите в Душанбе, ред.), фактически, похоронили Венские и Санкт-Петербургские документы, которые были выгодны армянской стороне, и которые укрепляли режим перемирия на линии соприкосновения. "А это именно та цена, которую Азербайджан заплатил за то, что в апреле развязал четырехдневную войну", - подчеркнул второй президент, добавив, что это большая ошибка.

По его утверждению, армянская сторона своей готовностью к уступкам породила завышенные ожидания, как в Азербайджане, так и у сопредседателей Минской группы ОБСЕ. "И именно поэтому, мне кажется, что последующие предложения сопредседателей МГ ОБСЕ будут не из приятных", - подчеркнул Кочарян.

"В любом случае, я буду всячески препятствовать любым попыткам сдачи Карабаха, вне зависимости от места моего пребывания",- заявил Кочарян, подчеркнув, что Пашинян и большинство его соратников не имеют никакого отношения к независимости и военным достижения Арцаха, поэтому и ненавидят всех тех, кто боролся за эти достижения. Именно по это причине, заверил Кочарян, общественность должна контролировать каждый шаг новых властей в карабахском вопросе. "Ни в коем случае нельзя верить противоречивым заявлениям Пашиняна", - заключил первый президент Арцаха и второй президент Армении.

Отметим, что второй президент Армении Роберт Кочарян находится под арестом. Он обвиняется в свержении Конституционного строя 1 марта 2008 года.