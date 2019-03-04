Понедельник, 4 Марта 2019 14:44

АрмИнфо. артия “Сасна Црер” выразила обеспокоенность тем, что государство намерено изменить свои подходы по аренде редакций СМИ в государственных зданиях.

Речь, в частности идет, о редакциях СМИ, расположенных по адресам Бузанда 1/3, Исаакян 28 и в Доме печати на Аршакуняц 2.

В заявлении партии, поступившем в АрмИнфо, в частности, отмечается: “В нынешних условиях, когда свободная пресса еще не сформировалась и ей необходимо государственное содействие, нас очень беспокоит намерение правительства изменить условия аренды редакций, предполагающее переход с безвозмездного использования на коммерческую аренду.

Мы считаем, что новая демократическая власть должна сделать шаг на встречу прессе, отказаться от коммерческого мышления и содействовать обеспечению свободы СМИ.

Государство, в частности, должно оказать поддержку известным СМИ, предоставляя им помещения под редакции и другие необходимые условия, включая финансирование. Кроме того, необходимо компенсировать ущерб, нанесенный СМИ предыдущими преступными режимами”, - отмечается в заявлении.

В тоже время представители партии “Сасна Црер” считают, что нужно держать прессу на расстоянии от информационной войны, которую объявили представители прежних властей и от влияния зарубежных деятелей. “Эта проблема должна быть решена путем обеспечения прозрачности финансирования прессы, переходным правосудием, а также путем люстрации и перекрытия незаконных источников финансирования”, - говорится в заявлении.

Отметим, что на прошлой неделе мэрия Еревана выступила с заявлением о том, что решением мэра Еревана СМИ, расположенные в здании по адресу Бюзанда 1/3, должны в течение месяца покинуть занимаемые территории. Ранее аналогичные уведомления получили некоторые СМИ (в том числе ИА АрмИнфо), действующие по адресам Аршакуняц 2 и Исаакяна 28 (2 дома печати), находящиеся на балансе Комитета по управлению госимуществом.

В Комитете по госимуществу на днях состоялась встреча его главы Нарека Бабаяна с руководителями СМИ, в ходе которой стороны нашли общий язык и новых правил игры пока, в течение 2-3 лет, не будет. Стороны пришли к единому мнению, что вопрос обеспечения принципа справедливого распределения госимущества на основе безвозмездной аренды (плата только за обслуживание - Ред) не должен решаться за счет ущемления интересов и ухудшения финансового состояния независимых СМИ.

В мэрии Еревана, напротив, с представителями СМИ пока встречаться не желают.