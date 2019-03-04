Понедельник, 4 Марта 2019 14:41

АрмИнфо.Бывшая вице-спикер Национального Собрания Армении, экс-министр юстиции Армении Арпине Ованнисян на своей странице в Facebook опубликовала официальный документ - письмо, адресованное премьер-министру Николу Пашиняну от имени вице-премьера Мгера Григоряна и министра финансов Атома Джанджугазяна, в котором говорится о предполагаемом сокращении 10.000 госслужащих.

Авторы документа, размещенного в сети, в качестве обоснования массовых сокращений госчиновников приводят следующий довод: “Даже если 10.000 госслужащих, которые не приносят стране добавочного продукта (результата, ценности - Ред) станут безработными, от этого только выиграет армянская государственность и вся общественность. То есть, около 3 млн граждан Армении”.

Как пишет Арпине Ованнисян, авторы документа намерены в течение 10 дней представить премьер-министру комплексный и исчерпывающий план действий в этом направлении, «не принимая во внимание действующие правовые регулирования». В этой связи Ованнисян обращается к правительству со следующими вопросами: “Является ли это позицией Никола Пашиняна и всего правительства или только отдельных его членов?»

Ованнисян вопрошает: «Какую добавочную ценность создают, к примеру, те 88 депутатов, которые попали в парламент, благодаря голосу народа? Неужели эти 10 000 граждан являются единственным серьезным препятствием на пути процветания армянской государственности, экономической революции и экономического роста?»

Далее Ованнисян замечает, что бывшая оппозиция, которая сейчас пришла к власти во главе с Николом Пашиняном, ранее всегда критиковала правительство в связи с тем, что бывшая власть в своих расчетах и при составлении избирательных списков, ориентировалась на наличие в стране 3 млн жителей. «Оппозиция во главе с Пашиняном утверждала, что это раздутый показатель, и власти тем самым создают почву для фальсификации выборов. Теперь получается, что, придя к власти, бывшая оппозиция сама признает, что в Армении действительно проживает 3 млн человек”, - замечает Ованнисян.

Далее она задалась вопросом о том, по какому признаку правительство определяет госслужащих, «дающих добавочный продукт», и тех, кто этого не дает. Не обошла вниманием экс-министр юстиции также словосочетание «не быть связанными правовыми нормами». «Можно ли считать, что этот призыв будет распространяться теперь на всех граждан республики, или это касается только избранных представителей армянского истеблишмента?» – заметила Ованнисян, заметив: «Интересно, каким будет публичный ответ премьер-министра Пашиняна на этот документ, хотя я знаю, каким был его официальный отклик».

В Правительстве и Минфине эту утечку внутреннего правительственного документа пока не комментируют.