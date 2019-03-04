Понедельник, 4 Марта 2019 14:21

АрмИнфо.В общине Айрум Тавушской области 2 марта был установлен и открыт хачкар в дань памяти жертв погромов в городе Сумгаите, в конце февраля 1988 года, унесшие жизни десятков армян. Хачкар в Айруме установили при содействии Союза армян Украины (САУ), автором которого выступил ереванский скульптор Артак Амбарцумян.

<К нам обратились жители Айрума с просьбой помочь им в установлении хачкара для поминовения невинных жертв Сумгаитского геноцида, и мы

согласились. Это первый хачкар, который наш Союз устанавливает за пределами Украины>, - сказал в беседе с АрмИнфо представитель САУ Рубен Макарян. В этом ключе он отметил, что за последние годы организация установила свыше 30 хачкаров в разных городах Украины, в частности, на территориях церквей и в парках. <Каждый хачкар, каждое мероприятие символизирует армянский след в той или иной стране>, - подчеркнул он. В частности, по словам Макаряна, первый хачкар в Украине датируется XI веком.

<Надеюсь, что после открытия этого хачкара между армянской общиной Украины и общиной Айрума еще более укрепятся связи, а в дальнейшем мы сможем быть полезными и в других вопросах>, - сказал на церемонии открытия представитель САУ.

В мероприятии принял участие руководитель муниципалитета Ахталы Аркадий Тамазян. Выразив благодарность САУ, он отметил, что установление хачкара в Айруме является символичным и памятным событием, поскольку большинство жителей этого населенного пункта являются беженцами из Азербайджана, в частности Сумгаита.

После тожественного открытия состоялось церемония освящения хачкара и поминальная литургия по жертвам Сумгаитской трагедии, которую провели настоятель церкви Святой Богородицы в Ахтале Тер Етум Тарвердян и Тер Микаел Шагоян. <Прошел уже 31 год со дня тех страшных событий, но ничего не забыто. Я хочу поблагодарить армянскую общину Украины, которая откликнулась и благодаря их содействию мы смогли установить сегодня этот хачкар, где впредь сможем отдавать дань памяти жертвам Сумгаита. Тот народ силен, который научившись на своих ошибках, идет вперед и становится более сильным>, - сказал Тер Етум.

В мероприятии приняли участие также Почетный консул Украины в Лорийской области Саак Гудратян, председатель Федерации украинцев Армении Анна Арутюнян с представителями украинской диаспоры РА, а также жители Айрумской общины.

Отметим, что хачкары Артака Амбарцумяна представлены в более чем 30 странах мира, в том числе Аргентине, Украине, Болгарии и др. Свыше

200 работ скульптора посвящены Геноциду армян, Арцахскому освободительному движению, различным событиям, которые установлены не только за пределами страны, но в разных областях Армении.

<Союз армян Украины> - это всеукраинская общественная организация, объединяющая действующие 20 армянских организаций в Украине, которая была учреждена в 2001 году. Председателем САУ является Вилен Шатворян. Цель Союза армян Украины - интеграция армян в украинское общество и их консолидация для сохранения национальной идентичности, восстановление и сохранение историко- культурных ценностей. По последним официальным данным в Украине проживает порядка 500 тыс. армян.

Напомним, что беспорядки на этнической почве в городе Сумгаит Азербайджанской ССР произошли 27-29 февраля 1988 года. Они сопровождались массовым насилием в отношении армянского населения, грабежами, убийствами, поджогами и уничтожением имущества. По выражению британского журналиста Тома де Ваала, эти события стали "первой в современной советской истории вспышкой массового насилия>.

Сумгаитский погром явился знаковым событием и поворотным пунктом в обострении межнационального конфликта в Закавказье, вызвавшим первые потоки армянских беженцев из Сумгаита в Степанакерт и в Армению. По официальным данным Генпрокуратуры СССР, в ходе беспорядков погибли 26 граждан армянской национальности, более ста человек были ранены. По неофициальным же оценкам число убитых армян исчисляется сотнями.

В ходе операции по наведению порядка телесные повреждения различной степени тяжести получили 276 военнослужащих советской армии. 29 февраля 1988 на заседании Политбюро ЦК КПСС в Москве было официально признано, что массовые погромы и убийства в Сумгаите осуществлялись по национальному признаку. Однако, как указывается в материалах правозащитного центра "Мемориал", отсутствие своевременного расследования обстоятельств погромов, установления и наказания виновных привело к дальнейшей эскалации карабахского конфликта.