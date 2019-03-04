Понедельник, 4 Марта 2019 14:14

АрмИнфо.Министерство здравоохранения Армении считает, что обогащение муки микроэлементами и витаминами является одной из важнейших мер по охране общественного здоровья. Таким образом, Минздрав Армении не отказалось от резонансного проекта по обогащению муки фолиевой кислотой и железом.

<Законодательство об обязательном обогащении пшеничной муки принято в 82 странах>, - сообщили в Минздраве в ответ на запрос АрмИнфо. Цель - восполнение недостачи в ряде витаминов и микроэлементов, улучшение состояние здоровья населения, путем коррекции дефицита микроэлементов в рационе, в частности, железа и фолиевой кислоты в количествах, необходимых в полноценном рационе. В Минздраве исходят из того, что микронутриенты, в том числе, железо и фолаты не синтезируются организмом человека, и единственным источником для их получения является питание человека.

В связи с этим, Министерство здравоохранения Армении отмечает важность повышения осведомленности населения Армении в этом направлении, проведение общественных и экспертных обсуждений, а при наличии финансирования - необходимость проведения дополнительных лабораторных исследований.

Как говорится в ответе на запрос Амринфо, с учетом того, что техрегламент ЕАЭС не устанавливает обязательное обогащение муки в качестве императивы, а по результатам исследований в части малокровия (анемии) в РА за 2015-2016гг. была отмечена положительная динамика, Министерство здравоохранения Армении, "вернется к пересмотру законодательства по преодолению недостачи в микроэлементах после дополнительных лабораторных исследований и работ по осведомлению населения".

Обогащение - она же панацея

Как заявил корреспонденту АрмИнфо старший научный сотрудник Национального института здравоохранения (НИЗ) Минздрава РА Грайр Асланян, рекомендуемая суточная норма потребления фолиевой кислоты составляет 400 мкг для взрослого человека. Тем временем, человек в сутки получает десятую часть требуемой нормы или чуть больше - до одной пятой. В результате, как гласит статистика, в Армении дефекты нервной трубки (Spina bifida - гидроцефалия), являющиеся причиной бессрочной инвалидности у детей, в 4 раза превышают число подобных случаев в странах, где действует законодательная императива по обогащению муки. При этом, как указал Асланаян, на сегодня в Армении не сформирован реестр детей с врожденными пороками.

По словам Асланяна, проблема скрытого голода, зачастую, не связана с финансовыми возможностями граждан и даже обеспеченные семья по причине неправильного питания имеют проблемы с недоеданием. Это обусловлено и спецификой национальной кухни, и образом жизни населения Армении, которые до последней минуты, возможно до наступления судьбоноснового "часа икс" не обратятся к медику за помощью.

Минздрав - на страже интересов или стремление следовать мировому тренду

Искусственное обогащение муки фолиевой кислотой является трендом последних десятилетий. Инициатива принадлежит группе Food Fortification Initiative (FFI США), состоящей из 89 организаций, куда входят ВБ, ВОЗ, ЮНИСЕФ и другие крупные мировые учреждения. Законодательство об обогащении пшеничной муки имеют примерно 80 стран, кукурузной муки - 12, риса - 5 стран. В 7 странах Европы и Азии обогащение муки обязательно. Почти весь Американский континент и Австралия вовлечены в эту программу, в большинстве стран Евразии (в том числе в Китае и Индии) мука не обогащается. Основными добавками являются соединения железа и фолиевая кислота. Могут добавляться также цинк, витамины А, D, другие витамины группы В: никотиновая кислота, тиамин, рибофлавин и цианокобаламин. Согласно FFI, каждая страна сама решает, в каком количестве и какие добавки должны использовать местные мукомольни.

В 2014 году Армения также решила последовать тренду - Правительство Армении одобрило законопроекты "О внесении дополнений в Закон РА "Об обогащении пшеничной муки" и в "Кодекс об административных правонарушениях". Согласно первому законопроекту, в мукомольнях Армении мощностью 30 тонн и больше пшеничная мука высшего и первого сортов должна обогащаться премиксами, то есть минерально-витаминными добавками. Таких мукомолен в республике семь (по положению на 2014 год). Производимая ими мука составляет 80-85% от общего объема муки, реализуемой на рынке. Инициатором программы является Детский фонд ООН

- ЮНИСЕФ. Фонд же бесплатно предоставит оборудование и методологические знания. В первый год правительство будет получать добавки бесплатно, после чего премиксы опять- таки при содействии ЮНИСЕФ будут приобретаться по рыночным ценам. Согласно правительству, с точки зрения улучшения показателей общественного здоровья воздействие обогащенной пшеничной муки проявится в последующие 3-5 лет после внедрения программы. Ожидается, что сердечно-сосудистые заболевания сократятся почти на 10%, врожденные дефекты - на 30-35%, малокровие у детей и женщин - на 25- 30%. Второй законопроект устанавливает штрафные санкции в случае необогащения или нарушения требований по обогащению муки высшего и первого сортов.

Прежде всего - не навреди

Местные эксперты отнеслись к инициативе с опаской. По словам экспертов, армяне - народ, употребляющий хлеб в больших количествах, и после того, как в обращение поступит продукция из обогащенной муки, сложно будет контролировать количество потребляемого человеком железа и фолиевой кислоты, а также то, насколько хорошо эти микроэлементы усваиваются. Ссылаясь на международный опыт они также заявили, что в ряде стран, где был запущен процесс обогащения муки, в три раза участились случаи онкологических заболеваний толстой кишки. Множество стран, в том числе, Россия, Австрия, Германия, Израиль, Япония, отказались от идеи обогащения муки.

Призвав придерживаться принципа биоэтики "Не навреди!", экспертное сообщество, и большинство граждан Армении сказало свое решительное "нет" проекту. Тем не менее, как оказалось, сотрудники Министерства здравоохранения Армении, не отказалось от намерения "обогатить" пшеничную муку микроэлементами железа, а также фолиевой кислотой. В рамках инициативы в августе 2017 года правительство Армении утвердило программу мероприятий, основная цель которых "повышение осведомленности населения Армении о пользе обогащения муки". Как оказалось, от инициативы обязательного обогащения не отказалось и новое правительство, дожидаясь "Часа Икс".