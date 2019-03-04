Понедельник, 4 Марта 2019 14:06

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян принял главу Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископа Микаела Ачапагяна. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно источнику, архиепископ поблагодарил президента за внимание, которое Саркисян оказывает Гюмри. В свою очередь президент оповестил главу Шираксой епархии о том, что он провел разговор с главным секретарем ЮНЕСКО о том, чтобы исторический центр Гюмри был взят под покровительство организации. "Это для меня принципиальный вопрос. Это позволит реализовать некоторые программы в Гюмри за счет международного финансирования. Моя цель - помочь и поддержать Гюмри", - заявил президент. Также Саркисян отметил важность решения проблемы безработицы.

Архиепископ Микаел Ачапагян отметил, что Гюмри нуждается во внимании на высоком уровне, и согласился с президентом в том, что исторический центр города должен быть спасен, и ему должен быть возвращен его первоначальный вид. По словам Ачапагяна, это будет также способствовать развитию туризма. Предстоятель Ширакской епархии отметил, что наряду с этим должны быть решены и другие проблемы города.

Отметив, что сегодня есть все благоприятные условия и возможности для решения существующих проблем в ближайшие два-три года, собеседники сошлись во мнении о том, что Гюмри может внести большой вклад в развитие Армении.