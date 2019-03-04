Понедельник, 4 Марта 2019 13:06

АрмИнфо. Любые попытки насильственных методов решения вопросов удостоятся жесткого правового противодействия, написал на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Все те, кто в новой Армении прибегают к насилию, лжи, подлогу, действуют против государства, демократии и народа", - написал премьер. При этом Пашинян не уточнил, в связи с чем была сделана эта запись.

Отметим, однако, что накануне ночью возле своего дома нападению был подвергнут блогер Нарек Малян, являющийся в свое время помощником экс-начальника Полиции Владимира Гасапярана. После смены властей Малян стал рьяным оппозиционером, отличился организацией ряда акций протеста, в том числе и против отставки ректора Ереванского университета Арама Симоняна. По утверждению самого Маляна, на него напали участники движения <Рестарт>, состоящего из студентов ЕГУ.

Сегодня в 13:00 напротив ЕГУ должна состояться акция в защиту Маляна, которые проводят противники нынешних властей.