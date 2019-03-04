Понедельник, 4 Марта 2019 12:10

АрмИнфо.В Ереване проходит акция протеста против мэра Еревана и главного архитектора Артура Месчяна. Об этом с места событий сообщает корреспондент АрмИнфо.

Митингующие протестуют против разрушения бывшего министерства образования и науки, расположенного по адресу Хоренаци, 13. Протестующие заявляют, что подобные действия являются актом вандализма. Один из участников акции, Нарек Симонян отметил, что собравшиеся продолжат следить за действиями Марутяна и, в случае необходимости, выражать свой протест.

Ранее мэрия Еревана сообщала, что здание бывшего министерства образования и науки, находящееся рядом с гостиницей "Ширак" будет восстановлено.